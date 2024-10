Cardi B è stata ricoverata in ospedale: annullato il concerto

Cardi B è stata ricoverata in ospedale per un emergenza medica: è stato annullato il concerto di sabato al OneMusic Fest.

Cardi B ha dovuto annullare il suo atteso concerto al OneMusic Fest a causa di un ricovero in ospedale per un’improvvisa emergenza medica. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione tra i fan e scatenando speculazioni sulle possibili cause del suo ricovero.

Cardi B: ricovero improvviso

La cantante, che era prevista come una delle attrazioni principali al ONE MusicFest di Atlanta, ha annunciato con un post su Instagram il suo ricovero in ospedale con conseguente cancellazione del concerto.

Purtroppo, non sono stati forniti molti dettagli riguardo la natura dell‘emergenza medica, lasciando così spazio a numerose congetture e preoccupazioni per il benessere di Cardi B.

Lo scorso lunedì Cardi B ha fatto una diretta Instagram dal letto di un ospedale senza però rivelare come mai si trovasse lì. Durante la live ha invece parlato di un brutto scherzo telefonico di cui è stata vittima: sarebbe stata chiamata da dei finti assistenti del servizio di protezione dell’infanzia che la informavano che i figli si trovavano in pericolo.

La cantante ha rivelato di “non riuscire nemmeno a respirare” per lo spavento provato. “Si sono spinti troppo lontano, non si scherza con i miei figli” – ha poi aggiunto.

L’annullamento dell’esibizione

Nonostante la situazione difficile, Cardi B ha tenuto a informare personalmente i suoi fan della sua condizione attraverso i social media.

La cantante ha espresso il proprio dispiacere per non poter partecipare al festival musicale, sottolineando quanto le stesse a cuore poter incontrare i suoi fan e quanto le pesi non riuscire a essere presente per loro.

La sua comunicazione non si è limitata al solo annuncio dell’annullamento; ha anche esteso un sentito ringraziamento ai suoi sostenitori per la comprensione e il sostegno in questo momento difficile.