Laura Pausini lancia un’iniziativa speciale per il suo prossimo tour

In vista del prossimo tour, Laura Pausini ha lanciato un’iniziativa speciale per conoscere nuovi giovani talenti: scopriamo tutti i dettagli!

In occasione del suo nuovo tour, Laura Pausini ha scelto di lanciare un’iniziativa specialissima intitolata “LIGHTS ON YOU“. La cantante infatti ha selezionato dei giovani artisti a cui far aprire i propri in concerti in modo da dare visibilità ai nuovi talenti emergenti della musica italiana.

Laura Pausini: l’annuncio su Instagram

Laura ha scelto di annunciare ai fan questa iniziativa tramite un post pubblicato su Instagram. “So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza! Mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte.” – scrive la cantante.

Poi prosegue: “Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani.

Da oggi alle 16.00 e poi da qui ogni settimana, farò i miei inviti tramite le storie IG taggando gli artisti che ho scelto. Sarà una sorpresa per tutti, anche per loro! Il mio palco: il tuo palco. LIGHTS ON YOU! Se accetteranno il mio invito, li vedrete in tour!“

I primi artisti selezionati

In un commento, Laura ci ha tenuto a specificare che sarà lei a scegliere gli artisti da invitare e che non si potranno mandare candidature.

“Ragazzi non é un talent show eh!” – spiega la cantante – “Questa estate ho cercato sul web e ho trovato varie pagine di nuovi artisti. Non le ho viste tutte, non faccio la talent scout (per ora) quando li ho sentiti ho pensato : perché non fare aprire a loro i miei concerti? Tutto qui. Non hanno passato un concorso, non ho eliminato nessuno“.

I primi due artisti invitati da Laura Pausini sono Oj Ste, cantautrice napoletana di origine nigeriane, per la data di Eboli, e Leonardo Lamacchia, cantautore pugliese che ha scritto per grandi artisti italiani come Emma ed Ermal Meta, per i due concerti di Bari.