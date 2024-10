Fedez, Fabrizio Corona rivela: “Ha una donna da 5 anni”

Fabrizio Corona ha fatto una rivelazione inaspettata su Fedez: avrebbe una relazione con una donna da 5 anni.

Nell’ultima puntata del podcast “Gurulandia” di Marco Cappelli, Fabrizio Corona ha rivelato dei dettagli inaspettati sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni e sui reali motivi della rottura. Secondo l’ex Re dei paparazzi il rapper avrebbe avuto una storia d’amore parallela per ben 5 anni: scopriamo cosa ha detto!

Fabrizio Corona: rivelazioni shock su Fedez

Secondo quanto rivelato dall’ex paparazzo, sembrerebbe che Fedez sia stato coinvolto in una relazione segreta durata 5 anni con una donna di cui sarebbe profondamente innamorato. La donna misteriosa però, secondo quanto riferito da Corona, sarebbe ancora impegnata in un’altra relazione e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il proprio compagno per il rapper.

Corona ha poi messo in discussione l’immagine di coppia felice ed innamorata e di famiglia perfetta che gli ex coniugi Ferragnez hanno messo in piedi sui social per anni. “Lei che racconta le fiabe ai figli, lui che non esce e sta solo con i bambini. Fedez si è creato un nucleo a parte a Muschio Selvaggio, dove lui aveva un appartamento, e nei momenti in cui usciva dalla bolla tradiva Chiara.” – ha rivelato Corona.

Chiara Ferragni e Fedez

“In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, che non lascia il fidanzato“.

Chiara e Fedez: la riconciliazione mancata

Fabrizio Corona ha poi rivelato che Fedez e Chiara avrebbero provato a riavvicinarsi per il bene dei figli, ma che il tentativo sarebbe fallito quasi subito. “Federico e Chiara frequentano uno psicologo perché sono genitori e questa è una cosa che fa loro onore. Nell’ultimo periodo si sono rivisti, avevano provato a fare pace.” – spiega.

Poi prosegue: “Chiara è andata a casa di Federico per la prima volta a giocare con i bambini e quando vanno dallo psicologo ritornano ad avere quei momenti belli che avevano prima. Poi purtroppo Fedez ha il suo carattere e ha rovinato tutto”.

“Quando hanno dato il tapiro a Chiara Ferragni, lei era allegra, sorridente, scherzosa e serena, ha fatto battute sulla coppia aperta, si sta tirando su. Le hanno chiesto se conoscesse Alex Cologno e Christian Rosiello e se portavano i bambini a scuola. Lei ha detto di no e ha detto che non li conosceva. Lì Federico è tornato bambino, si è arrabbiato, l’ha attaccata e hanno litigato. Lui ha detto: ‘Mi fai del male mi vuoi distruggere e mi fai passare come una me**a’. E lì ha distrutto tutto il percorso per la pace. Quindi siamo punto e a capo”. – conclude Corona.