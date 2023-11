Emanuel Lo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’insegnante di Amici fidanzato con Giorgia.

Chi segue, anche vagamente, il mondo della musica e dello spettacolo italiano, conosceva Emanuel Lo già da tempo. Nel 2022 è però diventato un volto ancor più riconoscibile grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in qualità di professore di danza.

Ma chi è davvero questo cantautore-ballerino-regista che ha da tempo rubato il cuore di Giorgia? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emanuel Lo: biografia e carriera

Emanuel Lo Iacono, questo il suo vero nome, è nato a Roma l’11 luglio 1979 sotto il segno del Cancro. Grande appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato ben presto a suonare la chitarra e la batteria e a scrivere le sue prime canzoni. Contemporaneamente inizia però anche a studiare danza, e già nel 1996 debutta in Rai e Mediaset lavorando come ballerino e co-coreografo.

Giorgia

Dal 2005 in poi lavora sia in Italia che all’estero, e nel 2007 debutta discograficamente con il singolo Woofer, in collaborazione con il rapper Tormento. Si tratta del brano che anticipa il suo album di debutto, Più tempo, prodotto da Giorgia:

Dopo aver collaborato con la sua fidanzata anche nell’album Stonata, torna sul mercato discografico in prima persona con Cambio tutto, album nato da una collaborazione con un grande producer come Big Fish.

Contemporaneamente, nel 2010 lavora alle coreografie di X Factor nell’ultima edizione Rai, mentre negli anni successivi si occupa di scrivere canzoni per alcuni progetti discografici di Giorgia e non solo. Fa anche il suo debutto come regista, mettendo la firma sui video di canzoni di artisti come Clementino, Ornella Vanoni, Giordana Angi e anche la stessa Giorgia.

Nel 2016 entra nel talent Amici di Maria De Filippi una prima volta, ricoprendo il ruolo di giudice di hip hop. Dopo aver presenziato come esterno nelle edizioni successive, viene “promosso” a insegnante di ballo nel 2022 per sostituire Veronica Peparini. Cosa fa oggi Emanuel Lo? Resta ancora uno dei professori della scuola di Amici, particolarmente amato anche dal pubblico.

Emanuel Lo: la discografia in studio

2007 – Più tempo

2009 – Cambio tutto

La vita privata di Emanuel Lo

Emanuel è celebre per essere diventato nel 2004 il fidanzato ufficiale di Giorgia, una delle più amate cantanti italiane. I due si sono conosciuti durante un tour dell’artista romana nel 2003. Emanuel faceva parte in particolare del suo corpo di ballo in quella tournée. Il 18 febbraio 2010 è nato Samuel, il loro primo e finora unico figlio.

Sai che…

– Nonostante la sua carnagione e il suo aspetto orientale, le sue origini sono italiane.

– Quali canzoni ha scritto Emanuel Lo? Non lo sappiamo, ma sappiamo che ha girato i video di molte canzoni di Giorgia, tra cui Tu mi porti su, Scelgo ancora te e anche Parole dette male.

– Emanuel ha partecipato come ballerino a tournée di star come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin e tanti altri ancora.

– Su Instagram Emanuel Lo ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

