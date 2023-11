Alessandra Celentano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla ballerina che insegna ad Amici.

Prima ballerina per molti anni, protagonista sui palcoscenici dei più importanti teatri, dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli, dal Comunale di Firenze al Teatro dell’Opera di Roma. Alessandra Celentano è sicuramente un grande talento del mondo del ballo.

A regalarle la fama a livello nazionalpopolare è stata però la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di severissima insegnante di danza. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandra Celentano: biografia e carriera

Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 novembre 1966 sotto il segno dello Scorpione. Nipote di Adriano Celentano (il Molleggiato altri non è che il fratello del papà di Alessandra, il cui nome è a sua volta Alessandro) e cugina di un altro grande nome della musica italiana e del Clan, Gino Santercole, fin da bambina ha studiato danza con maestri di grande fama a livello internazionale.

Talento naturale, grazie a una borsa di studio ha potuto frequentare presto un corso di perfezionamento professionale a Reggio Emilia. La sua carriera comincia realmente verso la metà degli anni Ottanta, quando entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, interpretando il ruolo di prima ballerina in tante importanti coreografie.

Alessandra Celentano

Grande protagonista di alcuni dei più prestigiosi balletti degli anni Ottanta e Novanta, è diventata Maître de ballet in molti teatri italiani. Dal 1996-1997 lavora al Teatro alla Scala, dal 1997 al 2000 al Teatro dell’Opera di Roma, per poi spostarsi a Firenze e a Napoli. Sono anni di grande importanza per lei anche a livello formativo, grazie alla collaborazione con nomi illustri della danza come Carla Fracci e Roberto Bolle.

La svolta della sua vita, almeno per quanto riguarda la popolarità tra il grande pubblico, e non gli appassionati di danza, arriva quando viene chiamata nel 2003 a lavorare per la prima volta all’interno del talent Amici di Maria De Filippi, come insegnante di danza e coreografa. La sua partecipazione viene subito apprezzata dal pubblico, e non a caso Alessandra è ancora oggi una delle professoresse della scuola.

La vita privata di Alessandra Celentano: marito e figli

Dal punto di vista della vita sentimentale, sappiamo che Alessandra è stata sposata per cinque anni, dal 2007 al 2012, con Angelo Trementozzi, commercialista e docente universitario.

Sai che…

– Il mondo del web è particolarmente interessato a un dettaglio di Alessandra Celentano: i denti. In un video risalente agli inizi degli anni Ottanta si può vedere una giovanissima Celentano con un sorriso sdentato. Ma non si trattava di un particolare problema di salute, e la stessa insegnante di danza ha spiegato di aver risolto la situazione negli anni successivi, portando a lungo anche l’apparecchio.

– Chi ha ballato con Celentano? Molti dei più grandi nomi della danza, da Elisabetta Terabust a Julio Bocca.

– Perché Celentano ha smesso di ballare? Come molti ballerini, soffre della sindrome dell’alluce rigido. Ha dovuto sottoporsi a diversi interventi per poter superare il problema, ma a causa di questa sindrome ha dovuto mettere fine alla propria carriera.

– A causa del suo stop alla danza in molti hanno pensato che Alessandra Celentano soffrisse di una malattia diversa, un cancro. Il suo problema è stato invece di tutt’altra natura, come abbiamo appena scoperto.

– Non solo Amici, in televisione è stata concorrente nel programma Let’s Dance del 2010 e Pechino Express del 2014, ma ha partecipato anche come giudice ospite a Drag Race Italia nel 2022.

Riproduzione riservata © 2023 - NM