Ludovico Tersigni: la carriera in musica e le curiosità sulla vita privata del conduttore di X Factor nel 2021.

Ludovico Tersigni è stato una delle grandi novità dell’edizione 2021 di X Factor. Forse la più attesa in quel momento. Dopo anni di conduzione da parte di Alessandro Cattelan, che del talent era diventato un simbolo, fu lui a prendere le redini dello show.

Un’eredità davvero pesante per un giovane attore romano che fino a quel momento si era fatto apprezzare solo in alcune serie televisive Netflix di grandissimo successo, come Skam Italia. Ma definire Ludovico solo un attore è forse riduttivo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ludovico Tersigni: biografia e carriera

Ludovico è nato l’8 agosto 1995 a Roma sotto il segno del Leone. Fin da bambino mostra una grande propensione per il mondo dello spettacolo. Inizia a recitare a teatro, in particolare in alcuni musical, e da ragazzino si fa notare in ruoli importanti come quello di Tony Manero in una rivistazione di La febbre del sabato sera.

Ludovico Tersigni

Dopo aver conseguito il diploma al liceo, prosegue nei suoi studi di recitazione. Esordisce al cinema nel 2014 nel film Arance e Martello diretto da Diego Bianchi, ma il grande successo, più che grazie al grande schermo, arriva attraverso la sua partecipazione a Skam Italia, versione italiana di una serie norvegese prodotta da Netflix, che gli permette di diventare un idolo per i teenager. Dopo quest’esperienza, partecipa a un altra serie di successo, Summertime.

Ludovico Tersigni e la passione per la musica

Cosa c’entra Ludovico Tersigni con X Factor? Fino al 2020 la risposta sarebbe stata nulla. Dopo l’addio di Cattelan allo show, però, è stato scelto proprio lui come nuovo conduttore. E non è stata una scelta non ponderata.

Ludovico è infatti un grande appassionato di musica, a suo modo un esperto. Suona il basso e la chitarra e ha anche una band con cui suona per divertimento, come confessato in un’intervista: “Ascolto tutto, pure il neurofunk, una roba da pazzi. Ma i riferimenti restano i Deep Purple, i Black Sabbath, i Massive Attack“.

La vita privata di Ludovico Tersigni: chi è la fidanzata?

La domanda cui tutti vorrebbero dare una risposta. Ludovico è infatti particolarmente schivo, e ha anche disattivato il suo profilo Instagram.

Scoprire qualcosa sulla sua vita sentimentale non è per nulla semplice. Pare comunque che non abbia mai avuto storie importanti da ragazzino, non ne aveva il tempo. Nel frattempo avrà di certo saputo recuperare.

Sai che…

– Ludovico Tersigni e Alessandro Tersigni sono parenti? Nonostante in molti pensino che i due attori siano l’uno il fratello dell’altro, non hanno alcun legame di parentela tra loro.

– Pur essendo nato a Roma, ha sempre vissuto in provincia, a Nettuno, sul mare.

– Tra i suoi idoli ci sono grandi attori come Vincent Cassel, Keanu Reeves ed Edward Norton.

– Ama lo sport, pratica il motociclismo, l’arrampicata e il tiro con l’arco. Per quanto riguarda il calcio, è un tifoso della Roma.

– Ludovico è stato giudice ospite in una puntata di Drag Race Italia nel 2022.

– Non solo classic rock. Tra le sue ispirazioni musicali ci sono Korn, Tool, Raige Against the Machine, Faith No More, ma anche De André, Paolo Conte o John Coltrane.

– Cosa c’entra Ludovico Tersigni con Zoro? I due sono imparentati: Diego Bianchi è uno zio di Tersigni.

– Su Instagram Ludovico Tersigni ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Non sembra invece attivo su TikTok.

