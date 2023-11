Matteo Buzzanca: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul compositore che ha scritto la colonna sonora di Per Elisa – Il caso Claps.

Compositore pluripremiato, ma anche produttore discografico e musicista, Matteo Buzzanca è uno degli artisti più completi in Italia. Salito alla ribalta per aver firmato la colonna sonora del chiacchieratissimo Per Elisa – Il caso Claps, vanta nella propria carriera alcune esperienze di grande rilevanza che lo hanno reso un artista estremamente apprezzato dai più grandi nomi della musica italiana. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Matteo Buzzanca: biografia e carriera

Matteo Buzzanca è nato a Roma il 28 settembre 1973 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato a lavorare nel mondo della musica fin dagli anni Novanta. Dopo aver collaborato nei primi anni Duemila con il cantautore Andrea Chimenti, ha iniziato a lavorare nel 2007 con Paolo Benvegnù.

Cuffie sulla tastiera

Come autore ha partecipato nel 2013 per la prima volta a Sanremo, firmando con Francesco Gazzè il brano I tuoi maledettissimi impegni, cantata da Max Gazzè. Due anni dopo ha scritto due canzoni per l’album Parole in circolo di Marco Mengoni e nel 2016 lavora con Raphael Gualazzi anche al brano L’estate di John Wayne, in grado di guadagnare il disco di platino.

Lavora con Luca Carboni anche al brano Bologna è una regola dello stesso anno, e dopo poco tempo lavora con Emma Marrone nella canzone Arriverà l’amore. Al lavoro anche con Eros Ramazzotti nella canzone Vita ce n’è, ha scritto per Arisa il brano Mi sento bene, presentato a Sanremo nel 2019.

Oltre al suo lavoro nel mondo della musica pop, Buzzanca si è costruito una carriera importante anche come compositore di colonne sonore, attività che ha portato avanti fin dal 2002. Tra i suoi più grandi successi in tal senso va ricordato il lavoro nel 2023 per la serie tv Per Elisa – Il caso Claps.

Nel corso della sua carriera ha anche dato vita a un progetto solista di musica elettronica, shoegaze e new wave, dal nome Teodorf.

La vita privata di Matteo Buzzanca: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Matteo Buzzanca e non sappiamo se abbia una moglie e dei figli.

Sai che…

– Nel corso della sua carriera, Matteo ha scritto brani per X Factor Italia, The Voice of Italy e anche per alcuni artisti molto apprezzati come Emma Marrone, Arisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ermal Meta, Max Gazzè, Gianni Morandi, Noemi, Francesca Michielin, Anna Tatangelo, Luca Carboni e altri ancora.

– Su Instagram Matteo Buzzanca ha un account da diverse migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM