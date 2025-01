Chi è Adriano Viterbini, il chitarrista protagonista dei live di Jovanotti

Adriano Viterbini: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista che suona nei live di Jovanotti.

Nel tour 2025 di Jovanotti c’è spazio anche per una new entry. E non si tratta di un personaggio qualunque. A completare la band del cantautore di Cortona c’è infatti Adriano Viterbini, un nome non certo nuovo ai grandi appassionati di musica italiana. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Adriano Viterbini: biografia e carriera

Adriano Viterbini è nato a Marino, in provincia di Roma, precisamente ai Castelli Romani, il 15 agosto 1979 sotto il segno del Leone. Originario di Castel Gandolfo e grande appassionato di musica fin da bambino, a 5 anni comincia a suonare il pianoforte e successivamente passa alla chitarra, sia acustica che elettrica.

Chitarra e tastiera

Muove i primi passi di carriera nella scena musicale romana dal 2000, collaborando con vari artisti locali. Una svolta della sua carriera arriva nel 2007, quando fonda i Bud Spencer Blues Explosion con Cesare Petulicchio, pubblicando un album eponimo due anni dopo e partecipando per la prima volta al concerto del Primo Maggio a Roma.

Da solista fa il suo debutto nel 2013 con l’album Goldfoil, pubblicato da Bomba Dischi. Nello stesso anno registra un album collaborativo con il contrabbassista jazz Enzo Pietropaoli. Consacratosi non solo come uno dei turnisti più apprezzati in Italia, ma anche come uno dei chitarristi più apprezzati dalla scena europea, nel 2017 ha collaborato con Nic Cester, suonando tra l’altro prima dei Kasabian e dei Muse.

Successivamente collabora con i Cor Veleno nell’album Lo spirito che suona, mentre nel 2019 crea gli I Hate My Village insieme a un artista eccezionale come il batterista Fabio Rondanini, Alberto Ferrari dei Verdena e Marco Fasolo dei Jennifer Hentle. Nel 2021 fonda invece con Riccardo Sinigallia e Ice One il trio ON.

Cosa fa oggi Adriano Viterbini

Ancora attivo con i mille e più progetti che lo vedono coinvolto, nel 2025 è stato annunciato da Jovanotti come una new entry nella sua band, con cui suonerà nei palazzetti italiani. Nell’occasione Cherubini lo ha definito “tra i migliori e più avventurosi chitarristi al mondo“.

La vita privata di Adriano Viterbini: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Adriano non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo se sia sposato, abbia figli, sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Tra le sue grandi ispirazioni ci sono chitarristi molto diversi tra loro, come Ry Cooder, Nuno Bettencourt, Beck ma anche i Rage Against the Machine e i Weezer.

– Ha collaborato con Raf nell’album Metamorfosi e nel seguente tour.

– È stato protagonista anche nelle registrazioni dell’album Il padrone della festa di Fabi-Silvestri-Gazzè.

– Dovrebbe vivere ancora a Roma.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Adriano Viterbini, ecco una playlist presente su Spotify: