Alberto Ferrari: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante dei Verdena, uno degli artisti più apprezzati del rock italiano.

Alberto Ferrari è uno dei cantanti più apprezzati in ambito rock in Italia. Non a caso, è il frontman di una delle band più apprezzate degli ultimi 25 anni, i Verdena, gruppo capace di scrivere album e canzoni che hanno rivoluzionato il concetto di psichedelia e rock alternativo nel nostro paese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alberto Ferrari: la biografia

Nato a Bergamo il 6 ottobre 1978 sotto il segno della Bilancia, Alberto ha iniziato a suonare con il fratello Luca nel 1992, nello studio Henhouse. I due fondano i Verdena nel 1995 e, dopo aver esplorato diversi generi musicali, trovano la stabilità facendo entrare nel gruppo la bassista Roberta Sammarelli.

concerto

Il loro debutto arriva nel 1999 con un omonimo album, che raggiunge un successo inaspettato, grazie anche al singolo Valvonauta, diventato un vero inno nell’ambito dell’indie rock italiano. A questo iniziale successo seguono altri lavori molto apprezzati da pubblico e critica, come Solo un grande sasso, Il suicidio del samurai, Requiem e Wow. Il loro ultimo lavoro è, fino a oggi, il doppio disco Endkadenz, uscito in due volumi nel 2015.

Il ritorno discografico della band bergamasca avrebbe dovuto aver luogo nel 2020, ma a causa della pandemia da Coronavirus è stato rinviato di qualche mese. Alla fine il gruppo è riuscito a pubblicare il disco, Volevo magia, solo nel 2022, raggiungendo comunque un grande successo a livello di critica.

La vita privata di Alberto Ferrari: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Alberto si conoscono pochi dettagli. Sappiamo che ha avuto in passato una storia con Roberta, per poi iniziare una nuova relazione. Ha dei figli, e in un’intervista a Rolling Stone ha dichiarato che gli sono mancati tantissimo durante la quarantena, come gli è mancata anche la sua ex.

Sai che…

– Il nome della band avrebbe dovuto essere inizialmente Verbena, ma Alberto e compagni decisero di cambiare la ‘b’ in ‘d’ perché esisteva già in America un gruppo con quel nome (band tra l’altro prodotta da Dave Grohl).

– I Verdena sono stati definiti a inizio carriera i ‘Nirvana italiani’.

– Sua madre, Mariateresa Regazzoni, è la fondatrice dell’etichetta Jestrai Records. Inoltre, suona a sua volta in un gruppo, i Fusch. Insomma, la musica è una passione di famiglia.

– Alberto è autore di tutti i testi dei Verdena, che nella maggior parte dei casi non seguono una logica e non hanno un vero senso, ma sono allucinazioni oniriche piegate soprattutto al servizio della melodia.

– Oltre che cantautore e chitarrista nei Verdena, Alberto è anche chitarrista degli I Hate My Village.

– Ama i gatti. Ne ha uno di nome Ozzy.

– Cosa c’entra Alberto Ferrari con X Factor? Ha partecipato come ospite a un Live del 2020.

– Non ama i social e su Instagram è presente solo con l’account dei Verdena.

Di seguito il video di Valvonauta:

Riproduzione riservata © 2023 - NM