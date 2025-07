Ormai tutti parlano della presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Un gossip che si è diffuso il mese scorso e che continua ad attirare l’attenzione dei fan della coppia. Eppure, oggi, un nuovo rumor si sta facendo strada tra il pubblico: stiamo parlando del presunto ritorno di fiamma tra la cantante e Marracash, il suo ex fidanzato.

Il motivo per cui nelle ultime ore sempre più persone parlano di un possibile ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash sarebbe una canzone. Stiamo parlando di “Niente canzoni d’amore”, il brano pubblicato nel 2015 dal rapper all’interno di “Status”, suo celebre album. Elodie, allora, decise di ricreare una propria versione della canzone, un vero e proprio gesto d’amore per rendere omaggio a Marracash, all’epoca suo fidanzato.

A distanza di qualche tempo, Elodie ha deciso di eseguire la performance della sopra citata canzone durante il suo concerto a San Siro. Una scelta che alcuni hanno pensato potesse avere al suo interno un significato ben più profondo, tant’è vero che lo stesso rapper nel suo concerto del 25 giugno ha a sua volta scelto di ricantarla.

Chiaramente quelle di cui abbiamo parlato sono soltanto alcune ipotesi che nessuna delle due persone interessate ha deciso di commentare. Del resto, Elodie e Marracash non sono più una coppia da diverso tempo. La causa della fine della loro storia d’amore sarebbe stata la difficoltà di trovare dei punti di comune accordo.

La stessa Elodie in un’intervista per Grazia aveva ammesso di aver avuto un momento di crisi che poi di riflesso si è ripercosso sulla relazione che aveva col rapper. Da lì la nascita di una nuova consapevolezza e il bisogno di intraprendere delle strade separate, anche se, come aveva dichiarato la cantante a Peter Gomez: “Nessuno sarà mai alla sua altezza“.