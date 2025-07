Il rapper ha mosso una profonda critica nei confronti degli attivisti di Ultima generazione e difeso chi utilizza i jet privati.

Durante una recente puntata del podcast “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, Fedez ha avuto un acceso scontro con Ester Goffi, attivista di Ultima generazione. Il motivo dello scontro è stata una dichiarazione di quest’ultima, la quale si è dichiarata d’accordo con l’idea di abolire i jet privati, dato che a disposizione di tutti ci sono anche numerosi aerei di linea.

La dichiarazione di Fedez e lo scoppio della polemica

Ma andiamo per ordine. Durante una recente puntata di “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani ha ospitato Ester Goffi, attivista che ha aderito al movimento di Ultima generazione. Qui la giovane ha spiegato di essere contro l’idea di viaggiare con un jet privato, dichiarando di essere favorevole ad abolire questo tipo di mezzo, poiché fonte inutile di inquinamento.

In seguito a ciò, Cruciani ha chiamato al telefono Fedez, il quale non ha mai nascosto di viaggiare spesso proprio su voli privati. La risposta del rapper all’attivista è stata immediata: “Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri“. A questo punto si è rivolto direttamente a Ester: “Le faccio una domanda: sa qual è l’impatto degli aerei in relazione alla produzione di Co2? Non lo sa? Glielo dico io. Tutti gli aerei impattano per il 2% sul totale delle emissioni, i privati pesano meno del 2%“.

Una replica che poi è sfociata in uno sfogo del rapper: “Voi dovete cagare il ca**o a quelli che volano con gli aerei privati solo per rompere le scatole … Se le persone non volassero con aerei privati, il mondo brucerebbe lo stesso: lo fate solo per rompere i cog*ioni, mera retorica del ca**o“. Di seguito un estratto della puntata:

Il precedente di Fedez all’Ilva di Taranto