La cantante ha appena annunciato il suo nuovo singolo scritto proprio da Grignani, ma su di lui non ha fatto alcuna menzione.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma l’ultimo eclatante scontro nel panorama musicale italiano è proprio quello tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Il motivo? La cantante non avrebbe citato il collega durante la presentazione di “La mia storia tra le dita”, il suo nuovo singolo annunciato nel pomeriggio di ieri 16 luglio e in uscita il prossimo 12 settembre. Un attacco a cui Laura Pausini ha dovuto immediatamente rispondere.

Le parole di Gianluca Grignani e lo scoppio della polemica

Come anticipato, lo scoppio della polemica è avvenuto in occasione dell’annuncio di “La mia storia tra le dita”, il nuovo singolo di Laura Pausini, scritta da Gianluca Grignani nel 1994 e ora reinterpretata dalla cantante. Ma cosa avrà fatto scatenare la polemica? Il fatto che Laura Pausini non abbia citato il collega durante l’annuncio.

Per questo motivo, Grignani ha deciso di affidarsi a Instagram per dire la sua verità, di seguito le sue parole: “Il testo che vedete nella storia successiva è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del “suo nuovo singolo”. Purtroppo tale commento è stato ripetutamente cancellato!“.

Ma quale sarà stato il contenuto del famoso messaggio di Grignani? Ebbene, passando alla storia successiva si legge: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage del tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ti ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio“. Laura Pausini

La replica di Laura Pausini

In seguito Laura Pausini ha preso la parola e replicato a quanto scritto dal collega. Anche la cantante si è affidata ai social, dove ha scritto: “Anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice“.