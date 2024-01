Chi è Benny Blanco, il cantautore e rapper fidanzato con Selena Gomez

Benny Blanco: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore, rapper e producer fidanzato con Selena Gomez.

Sul finire del 2023 è salito agli onori della cronaca per una notizia di gossip che ha fatto discutere il mondo intero. Benny Blanco non è però un nome sconosciuto agli appassionati di musica. Anzi, da tempo è uno dei personaggi più influenti nel pop a stelle e strisce, autore e protagonista di alcuni dei maggiori successi degli ultimi anni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Benny Blanco: biografia e carriera

Benjamin Levin, questo il vero nome di Benny Blanco, è nato a Reston, in Virginia, l’8 marzo 1988 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato presto la sua carriera, scrivendo soprattutto canzoni portate al successo poi da altri artisti. Non a caso, già nel 2013 ha vinto il premio Hal David Starlight, assegnato dalla Songwriters Hall of Fame.

Microfono rapper

Un successo straordinario certificato anche dalla quantità di copie che è riuscito già a vendere sia come produttore che come compositore. In pochi anni ha già superato i 100 milioni in tutto il mondo, grazie soprattutto ai brani portati al successo da artisti come Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Rihanna, Katy Perry, Kanye West, The Weeknd e molti altri.

Come artista Blanco ha pubblicato nel 2018 il brano Eastside, in collaborazione con Halsey e Khalid, conquistando un ottimo successo e il numero 9 nella classifica Billboard Hot 100:

Poco dopo ha pubblicato il suo album di debutto, Friends Keep Secrets, confermandosi come uno dei nomi in ascesa della musica mondiale.

In anni più recenti ha fatto parlare di sé per il brano Bad Decisions, che lo ha visto al fianco per la prima volta dei BTS e Snoop Dogg e per I Can’t Get Enough in collaborazione con Selena Gomez, diventata di recente la sua fidanzata.

La vita privata di Benny Blanco: chi è la fidanzata?

Frequentatore non particolarmente assiduo del mondo del gossip, Benny Blanco ha conquistato le prime pagine di tutti i rotocalchi rosa all’inizio di dicembre 2023, quando Selena Gomez ha confermato l’inizio della loro relazione. Una notizia che ha destato scalpore anche perché Benny è un grande amico di Justin Bieber, ex proprio di Selena.

Usciti allo scoperto, i due hanno battezzato il 2024 con la prima uscita pubblica, in occasione di una partita NBA tra i Lakers e i Miami Heat.

Sai che…

– Ha vinto cinque volte il premio Songwriter of the Year BMI e nel 2017 ha trionfato come produttore agli iHeartRadio Music Award.

– Su Instagram Benny Blanco ha un account ufficiale da milioni di follower. Ancora più famoso è però per i video pubblicati sul suo profilo TikTok.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dove vive Benny Blanco? Probabilmente a Los Angeles.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Benny Blanco, ecco una playlist presente su Spotify:

