Chi è Federico Nardelli, il producer che lavora con Gazzelle

Federico Nardelli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul produttore che ha lanciato Gazzelle e ha cambiato il sound di Ligabue.

Tra i personaggi che hanno dato maggior impulso all’indie pop negli anni dopo dell’esplosione del fenomeno cavalcato da artisti come Calcutta e Thegiornalisti, un ruolo di rilievo lo ha ricoperto per lungo tempo Federico Nardelli. Per molti un nome sconosciuto, ma per i più attenti il producer che ha lanciato talenti del calibro di Gazzelle e che ha cambiato per il periodo anche il sound di Ligabue. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Federico Nardelli: biografia e carriera

Federico Nardelli è nato a Roma il 28 novembre 1989 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzo, dopo aver raggiunto la maturità classica ha seguito un corso di chitarra al Conservatorio dell’Aquila e successivamente si è diplomato sia in Musica Elettronica che in Composizione per la Musica Applicata al Santa Cecilia di Roma.

cantante chitarra live pubblico

Negli stessi anni comincia la carriera come membro di alcuni gruppi rock romani. Tra il 2015 e il 2017 diventa produttore degli Odiens e di Cinemaboy, ossia di Michele Merlo. Dal 2017 in poi scopre però il talento di un giovane cantautore romano e decide di accompagnarlo nel suo percorso di crescita. Il suo nome è Flavio Pardini, per tutti Gazzelle.

Dopo il debutto con singoli del calibro di Sayonara e Stelle filanti, nel 2018 produce il suo primo album, Punk, raggiungendo un grandissimo successo. Senza limitarsi a lavorare con Flavio, nello stesso periodo è al fianco Benji & Fede, Pierdavide Carone e anche di Emma Marrone per il suo singolo Mondiale:

Nel 2019 viene scelto da Luciano Ligabue per ‘svecchiare’ il suo sound all’interno dell’album Start. Una grande responsabilità ma anche un grandissimo onore. Da quel momento in avanti aumenta il numero di collaborazioni e lavora con artisti del calibro delle Vibrazioni, Ultimo, Giordana Angi, Canova e anche Colapesce e Dimartino.

Il suo nome però resta sempre legato a quello di Gazzelle, con cui continua a lavorare in ogni album sia come produttore che come autore di alcuni dei suoi brani.

Cosa fa oggi Federico Nardelli?

Dopo aver prodotto l’album Dentro di Gazzelle ed essere tornato in gara a Sanremo con Splash di Colapesce Dimartino, Nardelli è nuovamente tra i protagonisti del Festival nel 2024. Stavolta è produttore e co-autore Tutto qui, il brano con cui il cantautore romano farà il suo esordio sul palco dell’Ariston.

La vita privata di Federico Nardelli: moglie e figli

Non conosciamo alcun tipo di dettaglio sulla vita sentimentale di Federico Nardelli e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Nel 2021 ha ottenuto il quarto posto come autore e ha conquistato il premio Lucio Dalla al Festival di Sanremo grazie a Musica leggerissima di Colapesce Dimartino.

– Tra gli album a cui ha lavorato ricordiamo Alba di Ultimo, Space Cowboy di Tommaso Paradiso, Solo di Ultimo, I mortali di Colapesce Dimartino e Bengala di Lorenzo Fragola.

– Su Instagram Federico Nardelli ha un account da diverse migliaia di follower.

