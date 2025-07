Chris Martin, frontman dei Coldplay ha scherzato sul tradimento svelato durante il loro concerto e avvertito i fan della videocamera.

Da quando il video virale del tradimento svelato al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del web, sono stati pubblicati online meme e battute sulla vicenda. In effetti, quanto accaduto ormai quasi una settimana fa è stato così eclatante che lo stesso Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha deciso di scherzare sull’accaduto durante il concerto di chiusura del tour.

La battuta di Chris Martin sul kiss cam gate

Il 19 luglio, i Coldplay hanno tenuto il concerto di chiusura del loro tour. Poco prima dell’inizio della performance, Chris Martin ha voluto avvisare i presenti della possibilità di essere ripresi: “Vorremmo salutare qualcuno di voi tra la folla. Come lo faremo? Useremo le nostre telecamere e mostreremo alcuni di voi sui maxi schermi“. Ed è qui che si inserisce la battuta riferita a quanto successo una settimana fa in Massachussets: “Quindi, per favore, se dovete nascondervi, fatelo ora“. Di seguito il video:

In realtà, non è la prima volta che Chris Martin avverte i fan presenti ai loro concerti della possibilità di essere ripresi durante i live. La stessa cosa aveva fatto proprio durante l’evento a Foxborought, quando la kiss cam ha rivelato il tradimento in diretta tra Andy Byron e Kristin Cabot.

Andy Byron e Kristin Cabot: cosa è successo dopo il concerto dei Coldplay

Come ormai tutti sanno, i due presunti amanti scoperti al concerto dei Coldplay sono Andy Byron, amministratore delegato di Astronomer e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della medesima azienda.

Ma cosa è successo alla coppia dopo che hanno fatto la loro apparizione sul maxi schermo? Ebbene, nelle ultime ore, Andy Byron ha dichiarato le proprie dimissioni da Astronomer, dopo che il consiglio di amministrazione dell’azienda aveva deciso di sospenderlo momentaneamente dal suo incarico. Invece, per quanto riguarda Kristin Cabot, l’unica informazione appresa è che attualmente si trovi in congedo per volontà della stessa Astronomer.