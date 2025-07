Un famoso cantante ha rivelato di non essere riuscito a pubblicare la sua nuova hit a causa di un tormento estivo di Elodie.

Un famoso cantante uscito dalla scuola di Amici nel 2021 ha dichiarato di non essere riuscito a pubblicare una hit a causa di Elodie, in quanto nello stesso periodo ha fatto uscire un tormentone estivo. Scopriamo di chi si tratta.

Le confessioni del famoso cantante

Come anticipato, il cantante in questione che ha lanciato le accuse è un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, stiamo parlando parlando di Tancredi Cantù, concorrente eliminato dal talent durante la semifinale dell’edizione 2021 del famoso talent show. Immediatamente dopo la sua eliminazione, Tancredi si è dedicato alla promozione di “Las Vegas”, suo singolo di successo, ma non è riuscito a far uscire una nuova hit a causa di un tormentone di Elodie.

Il cantante, ospite del podcast Music Taller di Alvise Salerno, ha spiegato meglio cosa sia successo nell’estate di ormai quattro anni fa: “In quel periodo avevo una canzone che era ancora più forte, solo che poi tra una roba e l’altra non l’ho pubblicata, aveva un ritornello incredibile“.

Il racconto di Tancredi prosegue: “Solo che mi ricordo che qualche tempo dopo uscì “Bagno a Mezzanotte” di Elodie che aveva il mio stesso ritornello. E quindi per quello alla fine non l’ho più potuta far uscire, ma quella era una hit incredibile“. Tancredi

L’uscita dell’EP e il successo di “Las Vegas”

Tuttavia, l’uscita della canzone di Elodie non è stato l’unico motivo che ha portato Tancredi ad annulare la pubblicazione della sua hit. Infatti, come anticipato, il cantante era impegnato anche nella promozione di “Las Vegas”, un singolo che ha avuto molto successo, tanto da conquistare il doppio disco di platino.