Dopo settimane di gossip su una presunta crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, ex Amici, il cantante ha perso le staffe e detto la sua verità.

Era da qualche settimana ormai che il gossip vedeva sempre di più una possibile crisi tra TrigNO e Chira Bacci, coppia formatasi all’interno della scuola di Amici 24. Dopo molteplici indiscrezioni, il cantante ha perso le staffe e rotto il silenzio pronunciando la sua verità.

La presunta crisi tra TrigNO e Chiara

Ad aver diffuso le voci di una possibile crisi tra TrigNO e Chiara era stato Amedeo Venza. Da quel momento i fan hanno cominciato ad andare a caccia di indizi per verificare se quanto riportato sul web fosse vero o se fosse solo gossip, sviluppando molteplici ipotesi su quanto stava accadendo nella coppia.

Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, il cantante avrebbe iniziato a seguire una misteriosa ragazza, mettendole anche dei “like tattici”, il tutto in assenza di Chiara. Ma non solo, dato che di recente qualcuno aveva dichiarato che Chiara non fosse presente neanche al concerto di Asti tenuto dal fidanzato. In merito a ciò, la stessa ballerina aveva ribattuto spiegando di essergli stata accanto durante tutta la serata, con tanto di foto che possono testimoniare le sue parole.

Ma nonostante le smentite della coppia e le parole di Chiara, di recente, Amedeo Venza è tornato a parlare del gossip, tanto da innescare la reazione del cantante.

La reazione di TrigNO