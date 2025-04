Non c’è pace per il Festival di Sanremo 2026. Dopo il bando che potrebbe portare la kermesse al di fuori della Rai, ora prende la parola anche l’industria discografica italiana. La minaccia? Impedire agli artisti di partecipare all’evento.

Di recente, la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ha mosso nei confronti del Comune di Sanremo un avvertimento. La questione ruota attorno alla possibilità che i cantanti non vengano inviati al Festival, dando origine a un evento analogo a quanto successo nel 2004.

In quell’occasione le diverse case discografiche decisero di non mandare i propri artisti in gara in segno di protesta. Questo quanto dichiarato dalla FIMI: “La prossima edizione del festival dovrà prevedere un consistente rimborso economico per le imprese partecipanti. Senza la discografia sul palco di Sanremo ci sarebbero giusto i fiori. Il festival senza la musica è una scatola vuota“.