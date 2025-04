“Smetterò quando…”: la confessione di Giorgia a Cattelan

Giorgia ha preso parte a Sta Sera c’è Cattelan – Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Durante la puntata, la cantautrice si è messa a nudo parlando di molteplici temi: dal rapporto coi suoi figli alla carriera, toccando argomenti anche complessi, come la riflessione sull’aldilà. Ma non solo, dato che nell’intervista ha fatto anche alcune rivelazioni su Sanremo 2025.

Proprio in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Giorgia ha aperto una parentesi per parlare di “ La cura per me “. Con fierezza, la cantante ha dichiarato: “La cura per me ha fatto partire un’ondata emotiva. Muove qualcosa. Veramente non ha generazioni e questa è una cosa che mi piace tantissimo. La musica certe cose le fa ancora“.

Come è noto, “La cura per me” è il brano che Blanco ha scritto per Giorgia. A tal proposito, la cantante ha voluto spendere qualche parola a favore del collega: “Il pezzo mi è arrivato cantato da Blanco, non era ancora completo, ma la sua interpretazione era forte“, per poi aggiungere: “La prima volta che l’ho ascoltato ho pianto… Era da tanto che cercavo una canzone che mi emozionasse così“.

Blanco

Giorgia ha poi concluso l’intervista: “Blanco voleva entrare nel mio mondo musicale e a me interessava la sua creatività musicale; mi piace molto… Per la sua età ha un’anima antica. Ha una profondità già raggiunta, ma è così più in generale tutta questa generazione, rispetto alla mia generazione“.