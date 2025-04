“Non chiedetemi soldi”: Emis Killa e il duro sfogo coi fan

Emis Killa si è sfogato sui social e ha rivelato di aver ricevuto spesso dei messaggi contenenti richieste di denaro da parte dei fan.

Essere un artista famoso comporta tanti vantaggi, ma anche il dover affrontare non sempre delle situazioni piacevoli. È quanto successo ad Emis Killa, il quale ha denunciato su Instagram alcuni messaggi privati contenenti delle richieste di soldi.

Lo sfogo di Emis Killa

Il rapper ha cominciato un duro sfogo pubblicato sulle sue storie di Instagram. Nel video, Emis Killa è in macchina e spende qualche istante per denunciare ai suoi fan un fatto poco piacevole, ma che da tempo si ripresenta nel suo quotidiano.

Si tratta della continua richiesta di denaro da parte di alcuni utenti attraverso alcuni messaggi privati al cantante. “Mi tengo questa cosa da un po’ e ve la volevo dire. Ogni santo giorno c’è qualcuno che mi chiede per qualsiasi tipo di motivazione dei soldi nei messaggi privati. C’è chi me lo chiede per andare in vacanza, chi ha debiti, chi si è indebitato con i pusher, chi ha altre cose da pagare“, ha confessato il rapper.

Emis ha poi così concluso il suo sfogo: “Ragazzi, per favore, ho tanti amici nella vostra stessa situazione che non mi chiedono un euro. Ho tante persone a cui pensare prima di voi, non fate l’elemosina sui social, non rompetemi le scatole. Andate a rubare“. Emis Killa

L’inchiesta su Emis Killa

Dunque, per il rapper non è un momento facile. Al di là dello sfogo su Instagram, Emis sta attraversando alcuni problemi legati all’inchiesta “Doppia curva”, incentrata sugli Ultras di Milan e Inter. A tal proposito l’artista è sotto indagine per associazione a delinquere, motivo per cui non ha potuto prendere parte neanche al Festival di Sanremo 2025.

È proprio alla kermesse che il rapper avrebbe dovuto presentare “Demoni“, brano pubblicato poi lo scorso marzo.