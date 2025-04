Annullato il testamento di Stefano D’Orazio. Il tribunale ha riconosciuto che Francesca Michelon è sua figlia.

Colpa di scena in casa D’Orazio. Il 9 aprile, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza ufficiale: Francesca Michelon è figlia di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso nel 2020.

Sono stati i giudici Ienzi, Caprara e Albano ad aver stabilito la paternità grazie a un esame del DNA. Il merito è di una consulenza medico-legale basata su campioni biologici conservati nell’ospedale in cui il batterista aveva subito il ricovero.

Pooh

Il testamento di Stefano D’Orazio

Stefano D’Orazio aveva fatto redigere un testamento in cui dichiarava di voler lasciare tutti i suoi beni a Tiziana Giardoni, sua moglie. Pertanto, il documento non includeva Francesca Michelon, all’epoca non riconosciuta dal batterista come sua figlia. Infatti, Stefano aveva dichiarato di aver avuto solo qualche incontro sporadico con la madre della ragazza.

Tuttavia, alla luce del test del DNA le cose sono cambiate. L’esito ha affermato che Francesca sia figlia biologica di Stefano e per questo motivo il testamento è stato annullato. Per quanto riguarda il patrimonio, esso verrà interamente diviso tra la moglie e la figlia del batterista, uniche ereditiere.

Il processo

Al processo hanno partecipato anche Lena Biolcati, ex compagna di Stefano D’Orazio e Red Canzian, bassista dei Pooh ed ex collega dell’artista. Le loro testimonianze sono state preziose per la formulazione della sentenza. Entrambi i testimoni hanno parlato di una dichiarazione fatta loro da Stefano anni prima. Nella confessione si evince che Diego Michelon, colui che aveva riconosciuto legalmente Francesca, in realtà sapesse che la ragazza non fosse sua figlia biologica, ma di Stefano.

La condanna del tribunale

Ma non solo: il Tribunale di Roma ha condannato Tiziana Giardoni a un risarcimento pari a 60mila euro a favore di Francesca. Il motivo sarebbero i danni esistenziali subiti dalla ragazza causati dal mancato riconoscimento da parte di Stefano.