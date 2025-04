Tommy Cash ha criticato la canzone che Lucio Corsi porterà all’Eurovision Song Contest: ecco cosa ha detto il cantante.

Tommy Cash è senza dubbio un degli artisti più discussi tra gli quelli che parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2025. Intervistato dal Corriere della Sera il cantante estone, che ha già sollevato numerose polemiche con il suo brano “Espresso Macchiato”, ha criticato Lucio Corsi e in particolare la canzone con cui parteciperà alla competizione europea. Scopriamo tutti i dettagli.

Tommy Cash: le sue parole su Lucio Corsi

Secondo Tommy Cash la canzone di Lucio Corsi, “Volevo essere un duro” non sarebbe adatta all’Eurovision perchè “troppo calma“. “Quel pezzo va bene per i fan ma sul palco dell’ESC devi stupire. Il pubblico dell’Eurovision vuole shock, energia, spettacolo e un po’ di pazzia. La delicatezza di Corsi è fuori luogo su quel palco.” – ha affermato l’artista estone.

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Poi ha aggiunto: “Mi piace la sua purezza, la canzone è bella, però forse è troppo calma e tranquilla. Serve di più, all’Eurovision, per catturare l’attenzione. In quei pochi minuti, ti devi mangiare il pubblico”.

Il commento su Gabry Ponte

Lucio Corsi non sarà l’unico artista italiano a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Insieme a lui, infatti, ci sarà anche Gabry Ponte che rappresenterà la Repubblica di San Marino con la canzone “Tutta l’Italia“. Nel corso dell’intervista, Tommy Cash ha commentato anche la partecipazione del DJ: secondo lui il fatto che non sia un cantante tradizionale renderà più difficile per il pubblico dell’Eurovision apprezzarne la canzone.

“Tutta l’Italia è un bel jingle, ma Ponte non è un cantante, è un disc jockey e sul palco lo vedremo smanettare sul mixer ma a cantare saranno altri“- ha affermato l’artista. Poi ha aggiunto, con tono di sfida: “Io con Espresso macchiato canto e ballo, ci metto la faccia“.