Andrea Bocelli e sua moglie Veronica hanno incontrato Re Carlo e Camilla al Quirinale: ecco cosa ha raccontato il tenore.

Tra gli invitati all’esclusiva cena di Stato organizzata al Quirinale per Re Carlo e la Regina Camilla, in visita a Roma, era presente anche Andrea Bocelli insieme alla moglie Veronica Berti. I due ospiti hanno oggi raccontato questa esperienza unica tramite un post pubblicato su Instagram. Ecco cosa hanno rivelato.

La celebrazione e il menù della cena

La cena non è stata solo un’occasione per celebrare lo stretto legame di amicizia amicizia tra Italia e Regno Unito. Nello stesso giorno infatti si è festeggiata anche una ricorrenza decisamente più romantica, ossia il 20esimo anniversario di matrimonio dei sovrani inglesi.

Tra gli ospiti d’onore, diversi nomi di rilievo della politica e dell’industria italiana, come il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, e figure di spicco come John Elkann, nonché il rinomato stilista Brunello Cucinelli.

Andrea Bocelli e Veronica Berti

Gli invitati hanno avuto il piacere di degustare pietanze che omaggiavano la tradizione culinaria italiana con un tocco di semplicità e raffinatezza. La cena è iniziata con un antipasto di verdure coltivate negli orti presidenziali di Castelporziano ed è poi proseguita con bottoncini di pasta con caponata di melanzane e spigola in crosta di sale con patate arrosto, carciofi e fiori di zucca. Per concludere è stata servita una torta gelato fiordilatte e lamponi. Una scelta di menù che, pur suscitando sorpresa in alcuni per l’apparente semplicità, ha saputo esaltare la qualità dei prodotti e la maestria culinaria italiana.

Il post di Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli

Per ricordare quest’occasione così speciale, Veronica Berti, moglie di Bocelli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con alcune foto scattate all’evento.

“Siamo profondamente grati al Presidente Sergio Mattarella e alle Loro Maestà Re Carlo III e Regina Camilla per il grande onore di essere stati invitati alla Cena di Stato presso il Palazzo del Quirinale.” – ha scritto la donna nella didascalia – “È stata una serata memorabile, celebrando la duratura amicizia tra le nostre nazioni, e siamo stati davvero onorati di farne parte”.