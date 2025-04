Fedez e Clara insieme a cena: la verità sul loro rapporto

Fedez e Clara erano insieme nello stesso locale di Milano. C’è chi parla di un flirt e chi di una collaborazione musicale: la verità.

Fedez e Clara sono al centro del gossip: dopo le foto insieme pubblicate sui social, i cantanti sono stati paparazzati dal settimanale Chi nello stesso locale di Milano. Alcuni parlano di un ipotetico flirt, ma persone a loro molto vicine sostengono che sia in arrivo una collaborazione musicale. Ecco cosa sta succedendo.

Fedez e Clara e la cena a Milano

Ebbene, Fedez e Clara, entrambi reduci dal Festival di Sanremo 2025, qualche sera fa si trovavano nello stesso locale di Milano. Il ristorante in questione è Vesta, noto locale di Leonardo del Vecchio nel cuore di Brera. Ma nonostante qualcuno parli di un possibile flirt, la verità pare essere ben diversa.

Clara Soccini

Infatti, i due cantanti erano in compagnia di Eleonora, fidata assistente di Fedez e di altri due loro amici. Molti ipotizzano che tra gli artisti sia in corso una collaborazione musicale, probabilmente una hit estiva che Fedez e Clara produrranno nei prossimi mesi.

Questa ipotesi sarebbe molto coerente con un recente scatto pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram: nella fotografia lui e Clara sono girati di schiena in uno studio di registrazione e a completare il tutto una didascalia che recita “Questa è grossa“.

Clara è fidanzata? La storia d’amore con Jacopo Neri

Inoltre, come molti fan affezionati alla cantante sanno, Clara è fidanzata ufficialmente con Jacopo Neri. La loro storia d’amore è iniziata nel 2022, in un momento molto delicato per l’artista. La stessa Clara, in un’intervista, aveva speso delle bellissime parole in onore del fidanzato. Di seguito il suo discorso.