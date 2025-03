Di recente, Fedez ha pubblicato una fotografia in compagnia di una misteriosa ragazza: ecco di chi si tratta.

I fan più attenti avranno notato sicuramente la fotografia postata da Fedez sul suo profilo Instagram. Nella foto il cantante è in compagnia di una ragazza di spalle, la cui identità è sconosciuta.

Sul web hanno cominciato a diffondersi diversi rumors su chi fosse la giovane. I nomi ipotizzati sono molteplici, ma in molti sostengono che la misteriosa ragazza sia in realtà Clara, con la quale Fedez potrebbe mettere in atto alcune nuove collaborazioni in studio.

La fotografia e la probabile futura collaborazione tra Fedez e Clara