Franco Lucia, il padre di Fedez ha dichiarato di aver avuto molta paura per il figlio: “Non sa neanche lui quanto ha rischiato”.

Franco Lucia, il papà di Fedez, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Oggi. In tale occasione ha raccontato della sua passione per i fornelli e di “Tutto in pentola”, il suo primo libro di ricette.

Ma non solo, dato che Franco ha colto l’occasione anche per parlare della sua infanzia e di suo figlio Federico, confessando di aver avuto molta paura per lui a causa della malattia.

L’infanzia di Franco Lucia

Nel corso dell’intervista, Franco ha rivelato alcuni dettagli della sua infanzia. Il papà di Fedez, infatti, è arrivato a Milano quando aveva 13 anni: “Abitavamo in una casa di ringhiera sui Navigli, di quelle col bagno sul ballatoio. Per farci la doccia andavamo all’Argelati, la piscina comunale“, ha raccontato.

Franco ha poi proseguito: “Ho frequentato l’Itis, non studiavo granché, ma andavo bene“, e dopo le superiori è stato orafo per circa 30 anni.

“Montavo cinturini d’oro per gli orologi di lusso. Guadagnavo bene…mi comprai la moto dei miei sogni, ma soprattutto presi casa con Tati, a Buccinasco. Stavamo insieme da quando avevo 16 anni e lei 13. Mi piaceva perché era una bella ragazza, ma di più perché era tosta“, ha aggiunto.

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

Franco Lucia: “Sono stato un padre assente, ma concreto”

La coppia ha poi avuto Federico, in arte Fedez, il loro unico figlio. In merito al rapporto padre-figlio, Franco ha ammesso: “Sono stato un padre assente, ma concreto“.

“A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. E quando frequentava ragazzi un po’ così gli dicevo: “Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro”. Con questa storia del successo la gente non lo immagina, ma Fede ha un cuore grande“, ha aggiunto.

A tal proposito Franco ha ricordato anche un’offerta fattagli dal figlio: Fedez si propose di pagargli i contributi che gli mancavano per andare in pensione, ma lui rifiutò l’aiuto: “Non si fa. Per un uomo il lavoro è tutto, è la dignità“.

Ha quindi proseguito: “Quando l’azienda orafa chiuse i battenti andai a fare il magazziniere. Magari capitava che arrivassi con la Porsche prestata da Fede, ma ho sempre fatto il mio dovere“.

Franco parla della malattia di Fedez

In merito al figlio, Franco ha rivelato di non essere stato subito d’accordo con il suo desiderio di fare il cantante: “Mi sembrava una strada senza futuro. Io e sua mamma avevamo aperto un bar, pensavamo a lui. Ma Fede dal bar al più i passava per un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica e aveva ragione lui“.

Infine, come è noto, il rapper ha dovuto affrontare anche diversi problemi gravi di salute, il che è stato motivo di forte preoccupazione per Franco e Annamaria, la mamma.