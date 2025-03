Geolier, lo sfogo dopo il terremoto: “Abbiate l’umiltà di ammirarci”

Dopo il terremoto che ha colpito Napoli, Geolier ha risposto sui social all’ondata di odio che sta colpendo i napoletani.

Ieri notte la città di Napoli è stata colpita da un terremoto di magnitudo 4.4 che ha causato diversi feriti nella zona dei Campi Flegrei, in particolare nel quartiere Bagnoli. Nelle ore successive all’evento sismico sui social sono spuntati molti commenti negativi sia contro Napoli che contro i suoi abitanti. Geolier, che oltre a essere napoletano abita anche vicino all’epicentro del sisma, ha risposto a questa ondata di odio tramite il suo profilo Instagram: ecco cosa ha detto.

Geolier: lo sfogo sui social

Il rapper si è sfogato contro l’odio social tramite alcune storie pubblicate su Instagram. “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto‘ o altre battutacce sul terremoto restando in silenzio.” – ha scritto Geolier.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

“Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando.” – ha proseguito – “Ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso dovessero scappare”.

Infine, Geolier ha sottolineando la gravità di quanto sta accadendo: “Se a voi tutto questo non fa male siete pregati di guardare in silenzio senza commentare perchè i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno sempre fatto sorridere ma adesso no. Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa più grande di noi, vincendo sempre“.

La casa di Geolier ai campi Flegrei

Poco più di un anno fa Geolier ha scelto scelto di stabilirsi proprio nei Campi Flegrei, acquistando una mega villa con la vista sul mare e abbandonando Secondigliano, suo quartiere d’origine.

Questa sua vicinanza con l’area colpita dal sisma rende la sua testimonianza ancor più toccante e personale. Non è però stato chiarito se il rapper fosse presente nella sua abitazione al momento del terremoto e quindi se abbia direttamente sentito la scossa.