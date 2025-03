Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver portato il fidanzato e la famiglia (di lui) a Sanremo. Tuttavia la relazione è finita subito dopo il Festival.

Ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha parlato a Silvia Toffanin della sua vita sentimentale, rivelando di essere tornato single subito dopo il Festival: ecco cosa è successo.

La rivelazione di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio si è aperto con Silvia parlando della sua relazione. Infatti, il cantautore sarebbe tornato single appena concluso il Festival di Sanremo 2025, al quale ha presenziato in veste di co-conduttore accanto a Carlo Conti e Bianca Balti.

Malgioglio ha raccontato che subito dopo la kermesse sarebbe partito per la Turchia e poi per la Spagna: accanto a lui Onur, il suo ormai ex fidanzato con cui però i rapporti dovrebbero essere rimasti buoni.

Cristiano Malgioglio a Sanremo con l’ex fidanzato e i genitori di lui

Il cantautore ha dichiarato che l’ex fidanzato lo aveva raggiunto in compagnia della famiglia e del fratello per essergli di supporto durante il Festival.

“Certo, sono venuti in platea per seguirmi. Penso che sua madre, quando ha visto quel velo, le sarà venuto un collasso…Ha visto qualcosa che non aveva mai visto, di così particolare. Non sono stati però con me tutto il tempo. Gli hotel erano pieni e hanno alloggiato in un hotel a Imperia“, ha esordito.

Cristiano, ridacchiando, ha proseguito: “Però mi sono costati tanto da mangiare. Sfamare quattro persone…“.

Però, con grande sorpresa di tutti, l’artista ha fatto una rivelazione a Silvia: “Ma adesso siamo amici. Non c’è più niente“, lasciando quindi intendere che il loro rapporto non è stato rovinato, anzi, sarebbero rimasti ottimi amici. Il paroliere, infatti, ha confermato che i due continueranno a frequentarsi e che presto volerà in Turchia, dove probabilmente si vedranno.