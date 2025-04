Rkomi, alias di Mirko Martorana, è stato ospite di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Qui il cantante ha fatto un’amara rivelazione, raccontando dei difficili momenti passati al Festival di Sanremo 2025. Ecco la sua verità.

Al centro della denuncia del cantante vi sono alcuni commenti offensivi mossi nei suoi confronti dal pubblico. Molti utenti sui social e su Internet hanno cominciato a prenderlo in giro per il suo modo di cantare: è risaputo, infatti, che Mirko, sia solito usare il famoso “corsivo”, un modo di parlare caratterizzato da un accento milanese molto marcato, diventato virale sui social.

Parole dure, che il cantante dopo un po’ ha deciso di commentare poiché risentito e stanco di una situazione diventata troppo pesante da tollerare.

Durante l’intervista, il cantante ha raccontato di aver cercato all’inizio di cavalcare il boom mediatico con autoironia, ma che col tempo la situazione sia diventata insostenibile anche per lui. “Non è stato così carino come può sembrare. C’è stato una sorta di bullismo, no? Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate“, ha commentato Mirko.