Elodie è stata ospite di Radio Norba. Per l’occasione ha rilasciato un’inedita intervista in cui parla di uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita avvenuto durante un party.

Tutto è avvenuto durante l’afterparty di un’importante presentazione cinematografica. Elodie era in compagnia di un personaggio celebre del mondo dello spettacolo, quando all’improvviso si è resa conto di una persona che la stava fotografando di nascosto col telefono.

Elodie ha quindi spiegato di sentirsi molto a disagio se qualcuno la fotografa di nascosto: “Quando le persone mi fotografano o fanno video senza però presentarsi o parlare con me, mi sento quasi in imbarazzo, mi fa stare male, mi sento strana e non so come comportarmi“.

Ad ogni modo, Elodie non ha mai voluto rivelare il nome della persona in questione. “Io non c’ho più parlato con questa persona, che stimo molto, molto importante, che ha fatto tanto bene il suo lavoro. Non so se ha apprezzato la mia sincerità, ma non sono stata molto carina. Però ormai è successo e non posso tornare indietro“, ha concluso.