Giorgia Soleri ha parlato della sua relazione con Damiano David e ha rivelato: “Ho sempre tradito, non concepisco l’esclusività fisica”.

Ospite al podcast Non lo faccio per la moda, Giorgia Soleri ha parlato di sé, della sua relazione con Damiano David, suo ex fidanzato. Ma non solo, dato che fatto una confessione importante sul tema della monogamia, a suo parere non sempre necessaria in amore.

Giorgia Soleri si racconta e si mette a nudo

Durante l’intervista, Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande poste da Giulia Salemi. Tra queste alcune hanno toccato l’argomento dell’amore, così l’influencer ha colto l’occasione per mettersi a nudo. La ragazza ha ammesso di avere trovato la sua perfetta metà, ossia sé stessa.

“Non significa che l’amore non sia una cosa meravigliosa, però io esisto e mi amo, vedo i miei difetti però mi accolgo e mi accetto“, ha esordito la ragazza, per poi proseguire: “Questo percorso l’ho fatto negli ultimi due anni, quando perso un po’ di rapporto e ho pensato “Ok, se non mi ami tu, mi amo io”. Io ho sofferto tantissimo perché mi sono data tanto, ma anche in amicizia“.

Giorgia Soleri parla di Damiano David

Una parte dell’intervista è stata dedicata al racconto della relazione tra Giorgia e Damiano David, suo ex storico. La loro storia d’amore è terminata da ormai due anni e l’influencer ha confessato che il processo di separazione fu molto doloroso a causa dell’altissima esposizione mediatica dell’ex coppia.

Giorgia ha dichiarato: “Quando si è esposti, le persone si sentono in diritto di giudicare. Non c’era alternativa in quel caso, perché c’era talmente tanta luce puntata che non si poteva fare altrimenti. Io cerco sempre di capire se una situazione mi fa stare bene o male a prescindere dal giudizio delle persone“.

A tal proposito, un aspetto che ha sempre fatto discutere il pubblico è stata proprio l’idea che Giorgia ha di una relazione: per l’influencer non è concepibile un rapporto esclusivo, ritenendo che non sia sbagliato avere delle esperienze al di fuori della coppia.