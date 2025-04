Durante la puntata di Verissimo, Giorgia ha fatto una bellissima sorpresa a Emanuel Lo, suo compagno, nonché professore di Amici 24.

Emanuel Lo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in compagnia di Lorella Cuccarini, sua collega e professoressa nella scuola di Amici. Durante l’intervista, i professori hanno ripercorso la loro carriera e parlato del programma di Maria De Filippi, ma nessuno si poteva immaginare che da lì a poco Giorgia, compagna di Emanuel, gli avrebbe fatto una bellissima sorpresa.

L’intervista a Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

L’intervista è cominciata con il racconto di alcuni retroscena della scuola di Amici. I due professori hanno formato la squadra dei CuccaLo e nel corso delle puntate del Serale si stanno sfidando in molteplici guanti di sfida coi colleghi Zerbi, Celentano, Lettieri e Pettinelli.

Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

Proprio in merito ad Anna Pettinelli, Emanuel Lo ha dichiarato: “Ci ha messo alla prova, sta iniziando a crederci. Questo mi piace e mi spaventa anche. Che novità che ho mostrato gli addominali. Non era un guanto di sensualità, c’era Rudy di mezzo“.

Emanuel e Lorella hanno avuto modo di parlare anche del rapporto coi rispettivi figli. Emanuel ha quindi speso due parole su Samuel, suo figlio, avuto con Giorgia: “Per lui adesso esiste solo la palla da calcio“, ha esordito, per poi proseguire: “Quando c’era il Covid, si è appassionato alla breakdance, era predisposto, ma poi ha abbandonato tutto. Sono molto felice di lui, possiamo parlare di tutto a casa“.

Giorgia e la sorpresa a Emanuel Lo

A questo punto è avvenuto qualcosa di inaspettato: a Emanuel Lo è stata consegnata una lettera d’amore scritta per lui da Giorgia, la compagna con cui ha trascorso gli ultimi vent’anni. Il coreografo ha deciso di leggerla in studio davanti alle telecamere, emozionandosi per le parole della cantante.