Mew e Matthew si sono lasciati: le parole dell’ex allieva di Amici

È finita la storia d’amore tra Mew e Matthew, entrambi ex allievi di Amici. Lo ha annunciato la cantante con una storia su Instagram.

Mew, ex concorrente di Amici, ha annunciato la fine della relazione con Matthew, conosciuto nella scuola di Maria De Filippi durante la 23esima edizione del programma. Per farlo, la cantante ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una storia, spiegando anche il motivo della separazione.

L’annuncio di Mew su Instagram

La storia pubblicata da Mew è un semplice testo bianco su sfondo nero, che recita: “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse, e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete dato. A presto.“.

Dunque pare che il motivo della rottura sia legato a prospettive di vita differenti. In ogni caso, Matthew non ha voluto fare alcun tipo di dichiarazione, pertanto, l’unica versione a disposizione dei fan è quella fornita da Mew.

Mew – notiziemusica.it

La storia d’amore tra Mew e Matthew

Mew e Matthew hanno cominciato la loro relazione all’interno della scuola di Amici 23. Seguitissimi dal pubblico, non solo per la storia d’amore, ma anche per il loro talento vocale, i due concorrenti hanno deciso di interrompere bruscamente il loro percorso all’interno del talent.

All’epoca la decisione fu presa da Mew, la quale rese noto che la causa furono alcuni problemi legati alla sua salute mentale: “Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello… Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono riuscita, ma poi ho capito che si può stare male ed è importante parlarne“.

Dal canto suo, Matthew decise di essere solidale con la compagna e di lasciare la scuola per poterle stare accanto in un momento così delicato. A tal proposito, il cantante aveva deciso di rilasciare una dichiarazione per motivare il perché della sua scelta: “Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile“.

Tuttavia, la storia d’amore non ha avuto un lieto fine. A distanza di un anno, i due ex allievi hanno deciso di dirsi “addio” e di intraprendere due percorsi differenti.