Tiziano Ferro torna a far sentire la sua voce. Nel giorno dell’uscita del suo primo romanzo, La felicità al principio, arrivato nei negozi il 3 ottobre, il cantautore di Latina si è concesso a una lunga intervista al Corriere della Sera. E nell’occasione ha toccato molti argomenti di vario genere. Tra questi, e non poteva essere altrimenti, anche il divorzio dal marito Victor Allen.

In un momento già particolarmente delicato, in cui ha rischiato di finire sotto ai ferri per un polipo alla gola, l’artista ha dovuto infatti fare i conti anche con la fine della sua storia d’amore. E senza entrare nei dettagli per la prima volta l’artista ha voluto dare qualche indizio più sul motivo della rottura improvvisa tra lui e Victor.

Dopo aver spiegato che il divorzio è capitato con una “tempistica tremenda“, visto che era da una vita che sperava di scrivere e pubblicare un romanzo, il cantautore e scrittore ha spiegato di provare invidia per chi ha vissuto una separazione nella pace più assoluta. A quanto pare le cose per lui stanno andando diversamente e sta vivendo una vera e propria burrasca.

Un cataclisma che, purtroppo, ha coinvolto in un modo o nell’altro anche i suoi figli, Margherita e Andres. Ma è proprio per salvaguardarli che Tiziano ha scelto di chiudere la relazione con l’ex marito, e contestualmente di preservare la loro serenità.

Spiega l’artista: “In questi giorni loro sono in fissa con Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Ieri ho rilanciato quel video per mezz’ora mentre loro ballavano, cantavano, saltavano. Li ho guardati e mi sono commosso: ho pensato che il mio atto di fede nel fatto che la mancanza di conflitto produce felicità sta funzionando. Metterlo in pratica è faticoso perché non è quello che ho visto fare nella vita, mi sono buttato alla cieca a fare una cosa che non conosco, ma mi sono fidato dei dottori. Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata: teneteli lontani dai conflitti“.

Dopo aver sottolineato di essere cresciuto in una generazione di genitori che restavano insieme per il bene dei figli, creando però in loro danni ancora maggiori, Tiziano ha quindi precisato di aver voluto il divorzio perché crede ancora all’amore e all’importanza di preservarlo: “Lo tratto come una cosa talmente preziosa che, se non è autentico, se non mi fa bene, non lo voglio“.

L’annuncio del divorzio di Tiziano Ferro è stato accolto con una duplice reazione in Italia. Da una parte i suoi fan gli hanno fatto sentire il loro supporto anche in un momento così delicato. Dall’altro i suoi hater, coloro che non credono nel matrimonio gay e nelle famiglie con genitori dello stesso sesso, hanno utilizzato la sua frase sull’impossibilità di portare con sé i bambini per attaccarlo in maniera anche dura.

Proprio per questo motivo, nel corso dell’intervista, Ferro ha voluto chiarire la questione: “Questa frase ha scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini, specie considerando che i miei figli erano con me in tour in Italia questa estate. Ora, non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me“.

