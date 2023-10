È morto il padre di Gianluca Grignani: il cantautore gli aveva dedicato la canzone portata a Sanremo 2023, Quando ti manca il fiato.

Una notizia tremenda ha sconvolto la vita di Gianluca Grignani nelle ultime ore: è morto suo padre, Paolo, l’uomo a cui il cantautore milanese aveva dedicato nel 2023 il brano Quando ti manca il fiato, presentato in gara a Sanremo.

A comunicarlo a tutti i suoi fan è stato lo stesso artista 51enne, con un post pubblicato sui suoi account social, accompagnato da una frase tratta proprio dal testo del suo ultimo successo: “E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà“.

È morto il padre di Gianluca Grignani

Del rapporto non certo semplice con il padre aveva più volte parlato Gianluca nel corso della sua carriera, in varie interviste anche prima di Sanremo. L’assenza dell’uomo, che di mestiere faceva il commerciante di articoli per fotografi, aveva infatti avuto un influsso evidente sull’infanzia di Grignani. A complicare il loro rapporto era stato poi il divorzio tra il signor Paolo e la signora Elba, madre di Grignani.

Gianluca Grignani

Da allora le cose tra padre e figlio erano diventate molto complicate ed erano state gestite male, a detta dello stesso Gianluca, che in un’intervista recente rilasciata ai microfoni di Mara Venier aveva in parte scagionato l’uomo, affermando che nella vita la cosa più difficile “è avere una famiglia“.

Chi era il padre di Gianluca Grignani

Paolo Grignani, il papà di Gianluca, era un commerciante di articoli per fotografi. Privo di particolari aspirazioni artistiche, era salito alla ribalta nel 2023 soprattutto per la scelta del cantautore milanese di presentare in gara al Festival di Sanremo un brano a lui dedicato, Quando ti manca il fiato.

Nella canzone l’artista aveva in particolare descritto il loro rapporto sia nel passato che in anni recenti. Paolo viveva ormai in Ungheria, ma il figlio aveva trovato la forza di cercare un confronto non molto tempo fa, e avevano finito per ricreare quella relazione che per tanto tempo si erano negati.

Una relazione descritta in parte anche nel testo della canzone: “Ed io non ho parlato più, ho tenuto tutto dentro e ho messo giù, poi ci ho pensato su, sì, ci ho pensato su. Ciao papà o addio papà, io ti perdono, le mie lacrime sono sincere, ma c’è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio“.

Di seguito il post pubblicato da Grignani:

