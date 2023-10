Fedez è ancora ricoverato in ospedale per un’emorragia: altro intervento chirurgico per il rapper milanese.

Sale ancora l’ansia e la preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper è ancora ricoverato in ospedale e, come riferito dal Corriere della Sera, sarebbe tornato in sala operatoria per fermare una nuova emorragia. A distanza di quasi una settimana dal ricovero, per il rapper l’uscita dall’ospedale sembra ancora un miraggio.

Nella serata di domenica 1° ottobre avrebbe infatti avuto una nuova emorragia, con conseguente nuovo intervento in sala operatoria. Non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni. Sia il rapper che i suoi familiari mantengono il riserbo sui social su quanto sta accadendo, ma la moglie Chiara Ferragni, tornata a Milano da Parigi negli scorsi giorni, è sempre al suo fianco.

Fedez in ospedale: nuovo intervento per un’emorragia

Le emorragie legate alle ulcere che si sono venute a creare nel suo stomaco non si sono ancora fermate del tutto. Per questo motivo il rapper, che era stato ricoverato una prima volta il 28 settembre, è ancora sotto osservazione nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano, e dovrà rimanerci fin quando le sue condizioni non verranno ritenute abbastanza stabili da portare a permettere le dimissioni.

Fedez e Chiara Ferragni

Dopo la prima emorragia e il primo intervento, l’artista è stato colpito infatti nelle scorse ore da un secondo episodio di sanguinamento che ha reso necessaria una nuova operazione per la sutura, e una nuova trasfusione. Per questo motivo al momento è impossibile ipotizzare che possa essere dimesso dall’ospedale domani o nelle prossime ore.

Come sta Fedez?

E pensare che nella giornata di oggi, 2 ottobre, si respirava un certo ottimismo attorno alle condizioni del giudice di X Factor, che sembravano stabili, al punto da poter ipotizzare un suo ritorno a casa in tempi brevi. Lo stesso dottor Massimo Falconi, che lo ha operato oltre un anno fa per asportare il pancreas, aveva ampiamente spiegato le sue condizioni di salute, assicurando che, dopo due trasfusioni di sangue, il rapper stava molto meglio.

Ma per questo tipo di problematiche nuovi episodi sono sempre possibili, aveva ammesso il chirurgo. Anche per questo motivo il perdurare del ricovero non sorprende. La buona notizia è che, comunque, il nuovo problema di salute che ha colpito il rapper non ha nulla a che fare con il cancro al pancreas con cui ha lottato in passato. La speranza è che quindi il rapper possa tornare a star meglio già tra pochi giorni.

