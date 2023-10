Fedez non verrà intervistato da Francesca Fagnani nel programma Belve: i possibili motivi della decisione della Rai.

Fedez sì o Fedez no? Il tormentone di questo periodo sembra quello relativo al rapper milanese. Reduce da un problema di salute molto serio, il rapper era stato inizialmente annunciato come protagonista di una delle prossime interviste di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 in prima serata. La Rai, a quanto pare, ha però bloccato la sua partecipazione retribuita.

Una decisione al momento irrevocabile, stando a quanto trapela dall’azienda, ma che non avrebbe alcun tipo di motivazione politica. La stessa Fagnani si è però detta in disaccordo con questa scelta, lasciando aperta una speranza su un possibile ripensamento da parte dei vertici dell’azienda.

Niente intervista in Rai per Fedez: il motivo

A dar voce ai vertici di Viale Mazzini sono state alcune parole riportate dal Corriere della Sera: “La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez a Belve non ha nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani“.

Francesca Fagnani

Cos’aveva detto la nota giornalista di così ‘sconveniente’ da meritare una precisazione? Semplicemente attraverso una story su Instagram aveva sottolineato che in questo momento l’unica cosa che conta è che Federico stia bene, dopo i suoi recenti problemi di salute. Per quanto riguarda la sua partecipazione a Belve, è vero che la Rai l’ha bloccata senza il suo consenso: “Non condivido questa decisione, né Belve del resto ha mai tolto la voce a nessuno. Magari non finirà così“.

Come sta Fedez?

Immaginare un ritorno di Fedez in Rai dopo quanto accaduto negli ultimi anni non era ad ogni modo semplice, a prescindere dalle problematiche di salute che hanno colpito il rapper milanese negli ultimi tempi. Dal Concerto del Primo Maggio 2021 alla recente polemica sanremese, con il celeberrimo bacio a Rosa Chemical, senza dimenticare il suo ambiguo freestyle sulla nave Costa Crociere, di elementi di scontro tra Fedez e i vertici di Viale Mazzini se ne contano diversi.

Ma in primis quel che più conta in questo momento è lo stato di salute del rapper, che probabilmente avrebbe dovuto rinviare in ogni caso l’intervista di qualche giorno. Solo pochi giorni fa l’artista è stato infatti ricoverato in ospedale d’urgenza per un’emorragia interna frutto di due ulcere. Ha rischiato la vita e anche per questo ogni suo appuntamento nei prossimi giorni è in questo momento in forse.

Considerando che da poche settimane è iniziata la nuova avventura di X Factor e che la partenza dei live è prevista per la fine di ottobre, qualche dubbio è sorto anche sulla sua possibile presenza. Per ora non sono ci sono annunci che facciano pensare a una sua assenza.

Riproduzione riservata © 2023 - NM