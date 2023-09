Fedez, problemi di salute: Chiara Ferragni abbandona la Fashion Week di Parigi, Davide Marra manda un abbraccio al rapper.

Preoccupazione e ansia per i fan di Fedez. Il rapper e giudice di X Factor a quanto pare è ancora alle prese con dei problemi di salute. Stando a quanto trapela, l’artista sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un’emorragia, ma non sarebbe ancora arrivata alcuna conferma al riguardo da parte del diretto interessato.

A far salire l’apprensione tra i suoi fan sono stati invece una serie di indizi lasciati qua e là sui social dallo stesso artista e da chi gli è più vicino, come la moglie Chiara Ferragni e il collega Davide Marra, conduttore del podcast Muschio Selvaggio.

Problemi per Fedez, Chiara torna a Milano

Il primo campanello d’allarme è stata un’improvvisa assenza dai social di Fedez. Per diverse ore il rapper non si è palesato in alcun modo su Instagram, e questo ha lasciato più di un dubbio nei fan. A dare sostegno alla tesi di qualche problema di salute la decisione di Chiara Ferragni di tornare subito a Milano da Parigi. L’influencer si trovava infatti nella capitale francese per la settimana della moda, ma è tornata immediatamente a casa per un’emergenza.

Fedez e Chiara Ferragni

Un ritorno reso ancora più preoccupante dalle sue storie su Instagram. La moglie di Fedez ha infatti postato alcune foto di lei mano nella mano con la sua amica del cuore, Chiara Biasi, ringraziandola per essere tornata subito con lei a Parigi.

Poco dopo un ulteriore indizio è arrivato da Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggia dopo l’addio di Luis Sal, il podcast di Fedez, uno dei più seguiti in Italia. Mr.Marra ha infatti detto durante una diretta su Twitch: “Comunque raga, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro“.

Ipotesi ulcere gastriche

A cercare di fare chiarezza su quanto accaduto a Fedez sono state le rivelazioni di Deianira Marzano, influencer molto seguita sui social. Pubblicando alcune segnalazioni ricevute su Instagram, ha infatti svelato che il rapper sarebbe stato operato d’urgenza in ospedale negli scorsi giorni per varie emorragie collegate a delle ulcere gastriche.

Il peggio sarebbe però già alle spalle, e il rapper sarebbe già a casa. Un’indiscrezione che comunque non trova alcuna conferma al momento. Non resta che aspettare ulteriori conferme, come uno scatto pubblicato dal suo ufficio stampa con tutto lo staff del rapper. L’unico assente alla foto è proprio l’artista, sostituito con un cartonato a grandezza naturale:

Riproduzione riservata © 2023 - NM