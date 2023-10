Emma Marrone parla apertamente del flirt con Tony Effe: cosa è successo davvero tra la cantante e il rapper.

Cosa c’è stato davvero tra Emma Marrone e Tony Effe? I due sono stati tra i grandi protagonisti della scorsa estate. Per la prima volta hanno unito le loro voci nella hit estiva Taxi sulla luna, firmata da due esperti della materia come Takagi & Ketra. Ma il feeling mostrato in quell’occasione aveva fatto scaturire più di un pensiero tra le menti dei fan e degli appassionati di gossip.

Quella chimica davvero evidente mostrata sia sul palco che al di fuori aveva fatto pensare alla nascita di un nuovo amore, o comunque a un caldissimo flirt tra la 39enne cantautrice e il 32enne rapper romano. Ma c’è davvero stato qualcosa tra i due? Fin dove si sono spinti? A svelare il mistero ci ha pensato, una volta per tutte, l’artista pugliese. E lo ha fatto con la consueta ironia che l’ha resa una delle artiste italiane più amate in assoluto.

Tony Effe ci ha provato con Emma?

In realtà i diretti interessati avevano sempre negato qualunque tipo di flirt o di relazione che andasse oltre la semplice collaborazione professionale o la semplice amicizia. Emma si era spinta addirittura ad affermare di vederlo come un fratello, senza peraltro convincere del tutto i fan, affamatissimi di gossip.

Tony Effe

Anche per questo motivo durante una recente intervista radiofonica la cantante è stata nuovamente interrogata sulle voci che li hanno riguardanti per tutta l’estate. E se inizialmente ha provato a sviare l’argomento con un ironico “sono una signora, non rivelo queste cose“, quando il presentatore di una nota trasmissione radiofonica ha insistito la sua replica è stata devastante, ed è diventata rapidamente virale sui social.

Emma distrugge i gossip tra lei e Tony Effe

Quando ci vuole ci vuole, avrà pensato la cantante all’ennesima insistente domanda su un argomento che non ha alcuna importanza, in effetti, sulla sua carriera. E che per certi versi non dovrebbe interessare molto i suoi fan, nemmeno per quanto riguarda la sua vita privata.

Così, quando il conduttore le ha chiesto ancora una volta se quello di cui si vociferava potesse avere un fondo di verità, la Brown è esplosa con un onesto, sincero e divertito: “Non gliel’ho data, raga!“. Una risposta che ha fatto ridere tutti i presenti ed è diventata virale sui social. Una risposta che fa cadere del tutto ogni ipotesi di un flirt tra loro, anche se sembra confermare che delle avance da parte di Tony ci siano effettivamente state…

