Ai microfoni di Belve, Patty Pravo ha raccontato il suo rapporto con le droghe: la confessione della cantante.

Patty Pravo ha provato ogni tipo di droga nella sua vita, ma a quanto pare non è stata la sola! La straordinaria cantante veneta è tornata nuovamente a far sentire la propria voce, intervistata da Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve.

Il salotto più adatto per parlare a trecentosessanta gradi della sua vita e della sua carriera, toccando diversi argomenti di grande interesse per i suoi fan, dai lifting alle relazioni sentimentali, senza dimenticare appunto il suo rapporto con le droghe, con una confessione che non ha lasciato spazio a dubbi!

L’intervista a Belve di Patty Pravo

Sono stati, come abbiamo anticipato, molti gli argomenti toccati dalla ‘ragazza del Piper’. L’artista ha ad esempio parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, affermando di non essersi mai rifatta insieme, solo “qualche iniezioncina“. Ma ha confermato: “Mi farei un bel lifting, ma ci vuole tempo, e io non ne ho“.



Inevitabile toccare anche le sue relazioni sentimentali, compresi i suoi sei mariti, da Gordon Angus Faggetter a Riccardo Fogli, passando per Franco Baldieri, Paul Jeffery, Paul Martinez e John Edward. Ma ha parlato anche dei suoi primi anni di carriera, affermando di essere stata anche “un po’ fregata” nella gestione del suo patrimonio, senza lesinare dichiarazioni forti sul suo rapporto con le droghe.

Capitolo droghe nel mondo della musica

Il passaggio più forte dell’intervista di Patty Pravo ha riguardato però i suoi eccessi, specialmente da giovane, quando ha fatto uso di tutti i tipi di stupefacenti. A domanda esplicita di Francesca Fagnani, l’artista ha rivelato, senza troppi giri di parole: “Le droghe le ho provate tutte“.

Senza voler cercare di ‘difendersi’ o ‘giustificarsi’, l’artista veneta ha però spiegato che chi lavora nel mondo della musica non può fare a meno di utilizzare anfetamine, e il motivo è presto detto: “Stai sveglio, lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità“. Dichiarazioni forti che hanno fatto discutere, ma che sono in linea con tutto ciò che anche in passato ha confessato Patty Pravo in altre interviste.

