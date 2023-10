Giovanni Allevi è pronto a tornare in tour nel 2024 dopo la malattia: le date e i biglietti dei concerti del pianista.

L’attesa sta per terminare. Finalmente arrivano notizie ottime per Giovanni Allevi e tutti i suoi fan. Il pianista e compositore sta infatti molto meglio. La durissima battaglia con la malattia che lo ha colpito oltre un anno fa, un mieloma che gli ha procurato mesi e mesi di intenso dolore, è vicina alla conclusione.

Lo aveva già fatto intuire non molto tempo fa lo stesso Allevi, ma lo conferma anche l’annuncio della ripresa del suo Piano Solo Tour, che dovrebbe riprendere nel 2024. Sono state già svelate infatti le prime sette date di un giro di concerti che potrebbe toccare però molte altre città italiane nei mesi seguenti.

Come sta Giovanni Allevi

Solo poche settimane fa con il consueto post di aggiornamento su Instagram il pianista aveva regalato nuove speranze ai suoi fan. Per la prima volta aveva infatti apertamente parlato di un ritorno ai concerti, mostrando un ottimismo sorprendente: “Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare“.

Nell’occasione il compositore marchigiano aveva quindi chiesto ai suoi fan di avere ancora un po’ di pazienza. Ha bisogno infatti ancora di qualche mese per ritrovare le forze, ma ormai sembra chiaro che il peggio sia alle spalle e che anche i medici siano ottimisti sulle sue condizioni di salute.

Giovanni Allevi in tour nel 2024: date e biglietti

Sono state svelate le prime date dei concerti che dovrebbero riportare su un palco, dopo una lunga attesa, il pianista di Come sei veramente.

La partenza è prevista il 12 febbraio a Parma. Si proseguirà il 15 al Teatro Massimo di Pescara, il 27 febbraio al Gran Teatro Morato di Brescia, il 29 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova. Il tour continuerà anche a marzo, con una data il 3 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre il 12 aprile sarà al Teatro di Varese e il 27 aprile al Teatro dal Verme di Milano. I biglietti per questi concerti sono già disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

