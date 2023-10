Ipotesi J-Ax come sostituto di Fedez a X Factor 2023 se il rapper non dovesse riprendersi in tempo per i Live: cosa c’è di vero.

X Factor 2023 continua ad ampi passi. La diciassettesima edizione del talent finora non si è certo distinta per la buona stella. Al di là di risultati in termini di ascolti non del tutto in linea con le aspettative, a preoccupare sia i fan che gli organizzatori in questo momento è la salute di Fedez. A poche settimane dall’inizio dei Live, il rapper continua a essere ricoverato in ospedale con problemi piuttosto seri.

Non a caso, negli ultimi giorni si sono i fatti i nomi di possibili artisti che potrebbero sostituirlo almeno per qualche puntata. E tra questi anche J-Ax. Suggestione o idea concreta? A sciogliere ogni dubbio è stato lo stesso rapper degli Articolo 31 attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Problemi di salute per Fedez: cosa succede a X Factor?

Attualmente Fedez è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’ulcera. Le sue condizioni sono in ripresa, ma dal momento delle dimissioni sarà necessario un periodo di riposo prima di poter riprendere le sue attività consuete (si vocifera di una prognosi di circa sei settimane). E questo potrebbe comportare problemi importanti per gli organizzazioni di X Factor 2023, considerando che il 26 ottobre è prevista la partenza dei Live.

Fedez

The Show Must Go On, lo spettacolo deve andare avanti. E per questo motivo si fanno largo in questi giorni due ipotesi. La prima è la presenza del rapper in collegamento da casa, soluzione già usata anche in altri talent, come Amici.

Ma secondo Il Messaggero sarebbe viva anche l’ipotesi di una sostituzione, con due artisti che sarebbero già stati individuati dagli organizzatori come degni sostituti: Annalisa e J-Ax. La cantante ligure condivide con Fedez parte del team di lavoro e sarebbe quindi una scelta naturale. Il questo momento però Nali è impegnata nella promozione del suo nuovo album e nel suo debutto in un palazzetto, e quindi sarebbe molto complicato vederla al lavoro anche nel talent.

J-Ax a X Factor? La smentita del rapper

Discorso diverso per Ax, che non solo è un amico fraterno di Fedez, ma è già stato nel corso della sua carriera giudice di un talent, The Voice. Non sarebbe quindi totalmente estraneo al ruolo, e considerando i suoi attuali impegni potrebbe rivelarsi una soluzione adeguata.

Ma al momento a quanto pare il rapper degli Articolo non pensa minimamente a prendere il posto di Fedez, e lo ha chiarito in prima persona con una storia su Instagram, utilizzando parole perentorie: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor. Ps: rimettiti presto Fede“.

