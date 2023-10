Elodie risponde alle polemiche per le sue foto senza veli: la cantante rivendica il proprio corpo come strumento politico e di libertà.

Sono giorni molto caldi per Elodie. Tra poco più di un mese la cantante romana sarà protagonista di un attesissimo tour nei palasport, e proprio in vista di quei concerti il 6 ottobre ha voluto regalare ai suoi fan un nuovo lavoro: Red Light, il primo clubtape in Italia, intendendo per clubtape una serie di registrazioni create esclusivamente per far ballare ovunque come se si fosse in un club.

Nella conferenza stampa di presentazione di questo nuovo progetto, l’artista non si è limitata a parlare della musica incisa in questo lavoro, ma ha voluto anche rispondere a tutte le polemiche sulla sua immagine, sul nudo utilizzato di recente non solo per la copertina dei suoi album, ma anche nei suoi ultimi video, sempre più incentrati su un utilizzo intenso della sua sensualità e del suo corpo.

Elodie replica alle critiche per il suo nudo

Per la copertina del suo nuovo lavoro la cantautrice ha scelto di utilizzare un disegno firmato da Milo Manara, uno dei più grandi fumettisti al mondo, specializzato nella creazione di supereroine forti e sensuali. Proprio come lei. Un disegno che non vuole essere utilizzato per attirare le attenzioni di un pubblico maschile, ma delle donne e della comunità Lgbtqia+: “Non mi interessa piacere agli eterosessuali, a parte il mio fidanzato“.

Del suo nudo, del suo corpo, Elodie sa di poter fare ciò che vuole, senza dover avere paura delle polemiche. Non a caso ha spiegato: “Sono orgogliosamente femminista. Questo lavoro è un manifesto politico e artistico; per le donne è stata un’estate molto dura con tante violenze. Ciascuna di noi dovrebbe pensare a quanti gesti di violenza fisica e psicologica ha subito. Anche io sono stata oggetto di soprusi psicologici, ma ora non permetto più a nessuno di farmi male“.

Elodie e l’uso ‘politico’ del corpo

Il manifesto delle idee di Elodie viene in parte espresso nel testo di una canzone del clubtape, Elle, in cui canta: “Mi vorrebbero vestire, mi vorrebbero coprire, ma sono qui per provocare, per dare un po’ di magia, a certa gente con le idee confuse non farò le scuse, siete belli con le bocche chiuse“.

Versi che sembrano duri, ma che sono stati spiegati perfettamente dalla cantautrice romana in conferenza: “Il nostro corpo è un manifesto ed è politica, sono una donna libera, che ha anche una voce. Siamo libere di scegliere come esprimerci e come utilizzarlo: per me è arte, è libertà“.

Politica, arte, libertà. Tre parole che rendono in un certo senso Elodie una nuova eroina del femminismo in Italia. Anche per questo qualcuno vorrebbe vederla impegnata attivamente proprio nel mondo della politica. Al riguardo però l’artista ex Amici ha le idee chiarissime: “Sono onesta intellettualmente, ho la terza media e mi sento ignorante per questo non posso fare politica, ho tanta passione ma ci vuole rispetto delle istituzioni. Non mi sento all’altezza, ma mi spiace che chi sta in politica non si metta in discussione“.

Di seguito la copertina di Red Light firmata da Manara:

