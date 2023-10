Elodie, Red Light: la tracklist e i dettagli del nuovo album della cantante romana, il primo clubtape in Italia.

Nuovo progetto discografico per Elodie. A sorpresa la straordinaria performer romana, a poche settimane dall’inizio del suo tour nei palasport, ha pubblicato un nuovo album. O meglio, il primo clubtape in Italia. S’intitola Red Light e dal 6 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in preorder in formato fisico.

Con questo nuovo disco Elodie dà compimento alla sua sperimentazione nel mondo del dance pop in cui si è mossa nell’ultimo anno, dando vita a un qualcosa di unico nel panorama musicale italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo progetto.

Elodie presenta il clubtape Red Light

Per comprendere fino in fondo cosa sia Red Light bisogna capire cosa sia un clubtape, definizione in Italia finora mai utilizzata. Si tratta di una sorta di mixtape, un album breve formato da sette tracce, senza soluzione di continuità, con sonorità da club. Un progetto ispirato all’artista e al suo team di lavoro dal grande show del Mediolanum Forum dello scorso maggio. Una sorta di regalo che la cantante ha voluto fare per il suo pubblico, in vista dei prossimi live che la vedranno protagonista.

Elodie, A fari spenti (ph. credit The Morelli)

Racconta la stessa cantante di A fari spenti: “Questo non è un album, non è un EP, è un clubtape. È pensato per far ballare chiunque, in qualsiasi luogo, come se fosse in un club“. Un lavoro nato dall’adrenalina che il live di Milano le ha regalato. Un’energia che ha voluto incanalare in questo nuovo progetto in studio, per regalare al pubblico nuova musica adatta a ballare in ogni momento della propria giornata.

Il progetto è stato impreziosito poi dal sodalizio artistico tra Elodie e Milo Manara, uno dei più importanti fumettisti italiani. È stato proprio il maestro ha firmare infatti il disegno che funge da copertina di Red Light, trasformando in questo modo la cantante in una delle sue eroine combattive e sensuali, simbolo di libertà, dignità e solennità. Di seguito la cover:

La tracklist e i dettagli di Red Light

I nuovi brani di Elodie saranno parte integrante del suo tour nei palazzetti che prenderà il via il prossimo 10 novembre. All’interno dello spettacolo Elodie Show 2023 ci sarà spazio per un intero blocco musicale incentrato proprio su Red Light e sulle sette canzoni da club che compongono questo nuovo lavoro, per sprigionare anche dal vivo tutta l’energia che lo ha ispirato.

L’album sarà disponibile sia in versione digitale che fisica, in vari formati. Per l’occasione, tra l’altro, Elodie ha scelto di collaborare con (RED), organizzazione no-profit fondata da Bono e Bobby Shriver che raccoglie fondi per contrastare le crisi sanitarie globali. La cantante donerà in particolare il 100% dei profitti derivanti dalla vendita delle t-shirt ufficiali legate al nuovo progetto, per sostenere i programmi sanitari che ogni anno salvano la vita a moltissime donne nell’Africa subsahariana.

Di seguito la tracklist di Red Light:

1 – Red Light

2 – Glamour

3 – Elle

4 – Euphoria

5 – Ascendente

6 – Lontano da qui

7 – A fari spenti

