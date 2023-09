Elodie è stata criticata per il nudo nella copertina del nuovo singolo A fari spenti: la cantante replica così.

Elodie si è messa a nudo, completamente, nella copertina del nuovo singolo A fari spenti, oltre che all’interno del nuovo video. Immagini ad alto tasso di sensualità che sono state apprezzate da tantissimi fan, ma che hanno aizzato anche le consuete polemiche. La scelta di apparire senza abiti non è piaciuta infatti a tutti.

Una pioggia di critiche per certi versi prevedibile, considerando anche che non molto tempo fa la stessa cantante romana era stata attaccata anche da Beatrice Venezi per il modo in cui utilizza il suo corpo. Ma Elodie stavolta non ha fatto una piega, e ha replicato a tutte le critiche non a parole, ma con un gesto molto forte!

Elodie criticata per la foto senza veli: la replica della cantante

Puntare il dito contro una ragazza avvenente come lei è evidentemente troppo semplice, dal punto di vista di Elodie. Per questo motivo la cantante ha voluto semplicemente replicare facendo intuire a tutti quanto in realtà non sia stata la prima a mettersi a nudo per una canzone o per un progetto musicale. E tutto fa pensare che non sarà nemmeno l’ultima.

Elodie

D’altronde, anche il suo stesso scatto sensuale, con i capelli lunghi a coprire il seno, è evidentemente un richiamo artistico, probabilmente ad Alanis Morissette nel video della celebre Thank U, o ancora a importantissimi esempi del mondo dell’arte. Ma questo non è bastato a metterla al riparo da critiche, spesso sessiste, che stavolta sembrano decisamente fuori luogo.

Di seguito la sua foto:

Elodie pubblica le foto di nudi maschili

L’artista romana ha in particolare sottolineato come spesso sia stigmatizzato l’utilizzo del corpo per questioni di marketing da parte delle donne della musica, mentre venga accettato senza molti problemi quando sono gli uomini a utilizzare i propri nudi a scopo promozionale.

Basti pensare a illustri esempi del passato. In particolare, Elodie ha ripubblicato scatti celebri di Biagio Antonacci, ma anche di icone del mondo della musica internazionale come Tupac e Robbie Williams. Chi ha criticato lei dovrebbe criticare anche tutti loro, altrimenti ogni polemica assumerebbe contorni sessisti che in questo momento storico non sono più accettabili secondo la cantante.

