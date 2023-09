Beyoncé ha realizzato il sogno di un fan con disabilità: il gesto della cantante ha lasciato tutti senza parole.

Queen B dimostra ancora una volta di avere un cuore d’oro! Che Beyoncé sia spesso attenta alle necessità dei propri fan, delle persone che la amano e la seguono con grande passione in tutte le sue avventure professionali, non è un segreto. Lo ha dimostrato più volte anche in passato, ad esempio di recente finanziando un rafforzamento delle linee metropolitane di Washington per permettere ai suoi fan di tornare più agevolmente a casa dopo un suo concerto.

Stavolta però si è davvero superata. Negli ultimi giorni ha infatti realizzato il sogno di un fan con disabilità, permettendogli di assistere a un suo spettacolo quando ogni speranza sembrava ormai del tutto tramontata.

Beyoncé aiuta un fan con disabilità

La storia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, ha per protagonista Jon Hetherington, un ragazzo di 34 anni affetto da paralisi cerebrale e costretto a usare una carrozzina per spostarsi. A raccontare l’accaduto è stato il New York Times. Tutto è iniziato quando il ragazzo si è diretto all’aeroporto di Eugene per prendere un volo diretto a Seattle, dove avrebbe dovuto assistere al concerto di Queen Bey, la sua cantante preferita.

Beyoncé

Arrivato al gate, però, gli ha riservato una bruttissima sorpresa. La compagnia aerea gli ha infatti comunicato di non poterlo far salire a bordo con la sua carrozzina elettrica. Per cercare di venire incontro alle sue esigenze, la compagnia ha provato a cercare un nuovo aereo che potesse ospitarlo. L’unico disponibile però lo avrebbe fatto arrivare a Seattle con un ritardo di 12 ore, rendendo vano il suo viaggio.

Un’esperienza traumatica che lo stesso Hetherington ha voluto condividere sui social, in particolare su TikTok: “Questo è un problema sistemico, questo è abilismo, questo è ciò con cui ho avuto a che fare per tutta la mia vita“.

L’intervento di Beyoncé realizza il sogno del fan

Ovviamente la denuncia di Jon ha fatto molto rumore sui social, portando il suo video a diventare virale, fino ad arrivare al management della popstar americana. Che a quel punto non poteva in alcun modo disinteressarsi di quanto stava accadendo e ha trovato una soluzione per risolvere il problema.

Alcuni suoi rappresentanti si sono quindi fatti vivi con il ragazzo per proporgli un nuovo concerto, quello tenuto lo scorso 21 settembre ad Arlington, in Texas. Oltre a regalargli il biglietto del concerto, gli hanno dato la possibilità di incontrare sia Beyoncé che sua madre, e di predere un volo charter privato fornito dall’entourage della popstar.

Di seguito una foto che testimonia l’emozionante incontro tra il fan e la cantante americana:

Riproduzione riservata © 2023 - NM