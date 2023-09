Damiano David parla per la prima volta di Giorgia Soleri dopo la fine della relazione: la confessione del cantante.

Damiano David ‘vuota il sacco’. Per la prima volta il cantante dei Måneskin torna a parlare della sua ex ragazza, Giorgia Soleri, dopo la fine della loro storia. Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal Bsmt, l’artista è tornato sul momento della rottura con la modella e influencer, affermando di avere intenzione di denunciare chi ha girato e diffuso il video in cui appariva con un’altra ragazza.

Nonostante la sua storia con Soleri sia infatti finita, Damiano continua a essere molto legato alla sua ex partner, al punto da dichiarare apertamente che se non fosse stato per lei probabilmente non sarebbe più qui!

Damiano David parla della relazione con Giorgia Soleri

“Giorgia è stata una parte super importante della mia crescita“, ha confessato Damiano, senza nascondere nulla della loro relazione. Un amore che lo ha accompagnato negli anni più delicati della sua vita, quelli del passaggio dall’anonimato alla fama non solo nazionale, ma addirittura internazionale. Mentre il mondo cambiava completamente intorno a lui, avere una persona che era sempre lì è stato per lui di grande aiuto.

Giorgia Soleri

“Fortunatamente ho avuto accanto una persona intelligente, mi ha insegnato tante cose“, ha aggiunto l’artista. Parole che sottolineano quanto Giorgia abbia avuto un peso in ciò che Damiano è stato ed è diventato: “Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a ventun anni, e invece oggi ne ho ventiquattro“.

Damiano denuncia chi ha girato il video del suo ‘tradimento’

Nel corso del suo intervento, il cantante dei Måneskin ha anche voluto parlare del famoso video in cui ‘tradiva’ Giorgia con un’altra modella. Un video girato e diffuso sui social ovviamente senza il suo consenso, e che ha fatto deflagrare la sua relazione con l’influencer senza che potessero controllare l’epilogo della storia come avrebbero voluto.

Al riguardo, l’artista ha confermato di voler denunciare chi ha pubblicato quel video: “Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un’altra ragazza. Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio“.

