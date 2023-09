Benji Mascolo confessa cosa è successo con Bella Thorne: ecco perché si sono lasciati, tra droghe e rapporti a tre.

Benji Mascolo vuota il sacco. Dopo mesi e mesi di silenzio ha deciso di parlare apertamente di cosa è successo con Bella Thorne, perché si sono lasciati quando sembravano a un passo dall’altare. Una confessione a cuore aperto in cui il cantante non ha tralasciato alcun dettaglio, parlando apertamente anche della rottura con Federico Rossi e del suo problema con le droghe.

Ai microfoni di Luca Casadei e del suo One More Time Podcast, il cantautore emiliano ha per la prima volta parlato ai suoi fan di tutto ciò che di brutto gli è successo nella sua vita di recente. Un modo per voltare pagina, esorcizzare un periodo negativo e cercare finalmente di riprendere in mano le redini della sua carriera.

Benji Mascolo e Bella Thorne: ecco il vero motivo della fine della storia

A quanto pare, il problema principale nella storia tra Benji è Bella è stata la bisessualità di lei. La giovane attrice è infatti attratta sia dagli uomini che dalle donne, e quando il fidanzato partiva per l’Italia soffriva molto a restare sola a casa. Per questo motivo un giorno gli ha chiesto se potesse uscire con una ragazza, e lui le ha detto di sì, per renderla felice. Da quel momento hanno iniziato anche ad avere rapporti a tre con altre ragazze. E quella che poteva sembrare una ‘figata’ si è trasformato in un grave errore.

Bella Thorne e Benji

“Non mi rendevo conto che quella cosa stava andando a erodere la nostra intimità“, ha raccontato Benji, ormai consapevole del suo errore: “Eravamo entrambi molto gelosi“. E quella gelosia reciproca ha portato i due ad allontanarsi sempre più.

Se lei ha reagito in un certo modo, dal canto suo Benji ha cercato rifugio da questa gelosia ossessiva nell’uso sempre più frequente di stupefacenti: “Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy“. Un problema grave che ha portato alla rottura con Bella e a conseguenze se possibile ancora più gravi.

Benji ha rischiato di morire

Dopo essere andato a vivere in un hotel di Beverly Hills con un amico con problemi di tossicodipendenza, Benji ha accentuato ancora di più la sua vita sregolata, ha messo da parte ogni limite. E ha rischiato di morire. “Tante volte ho avuto paura che fosse finita“, ha confessato il cantautore, senza nascondere i suoi errori: “Ho rischiato di morire di overdose“.

Una volta toccato il fondo, non ha potuto far altro però che riemergere, anche grazie a un duro confronto con suo fratello: “Mi ha pregato di smetterla, io gli ho urlato addosso. A quel punto ha iniziato a piangere. Non l’avevo mai visto così, e in quel momento ho capito di star distruggendo non solo me stesso, ma anche chi mi stava attorno. Dal 19 giugno 2022 sono sobrio“.

