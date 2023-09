Fiorella Mannoia torna a parlare dopo l’operazione per un’ernia: l’artista tranquillizza i fan, ecco come sta.

Fiorella Mannoia sta bene. O comunque sta nettamente meglio rispetto a pochi giorni fa. La cantante è finalmente tornata a far sentire la propria voce sui social e ad aggiornare i suoi fan dopo l’infortunio che l’aveva costretta la settimana scorsa a dare forfait per il concerto benefico Una, nessuna, centomila – In Arena, poi rinviato al 2024 per decisione degli altri artisti coinvolti.

A causa di un’ernia espulsa dalla colonna vertebrale, un infortunio riportato durante i Tim Music Award, svolti proprio nella celebre arena veneta, la cantante si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. E fortunatamente tutto è andato per il meglio, come sottolineato dalla stessa artista tramite i suoi account social.

Fiorella Mannoia aggiorna i fan: come sta dopo l’operazione

Ha utilizzato ancora una volta i social network e un linguaggio sicuramente informale, Fiorella, per aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute. Le cose infatti vanno molto meglio rispetto a qualche giorno fa e l’operazione è stata portata a buon fine senza particolari problemi.

“L’intervento è andato bene! Ci vediamo presto! Dajeeeeeee!“, ha scritto sui social, in particolare in una storia Instagram, la nota cantante, dando quindi appuntamento ai fan per i prossimi mesi. Non sappiamo quando potremo rivederla su un palco, ma a questo punto è certo che non ci saranno grandi problemi per il suo ritorno alle attività il prima possibile.

Cosa è successo a Fiorella Mannoia

A dare l’annuncio dei suoi problemi di salute era stata la stessa Fiorella la scorsa settimana attraverso un comunicato ufficiale diramato anche sui suoi account social. La cantante aveva sottolineato di essere mortificata, ma di essere costretta a rinviare il concerto benefico a causa di un’ernia.

Consapevole delle difficoltà create per il rinvio, la cantante si era detta comunque commossa dalla scelta dei suoi colleghi, della Rai, di Carlo Conti e di Friends&Partners di voler aspettare la sua guarigione per poter dare vita a uno spettacolo che ha a cuore non solo la musica, ma soprattutto la raccolta fondi da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza. Nel suo comunicato l’artista aveva infatti sottolineato: “Come Fondazione continueremo a lavorare per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. I biglietti potranno essere rimborsati, oppure spostati alla data che verrà comunicata a breve“.

