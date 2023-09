A pochi giorni dall’uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Keith Richards torna a parlare della sua sobrietà. E attacca la musica rap.

I Rolling Stones sono tornati. A oltre sessant’anni dall’inizio della loro carriera, la band inglese continua a essere sulla cresta dell’onda. Passa il tempo ma il loro rock and roll d’annata riesce ancora a far battere i cuori di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Grazie al carisma e alla voce di Mick Jagger, ma anche alla chitarra e all’abilità compositiva di Keith Richards.

Lo storico chitarrista degli Stones, pronto a spegnere ben 80 candeline il prossimo 18 dicembre, ha parlato ampiamente della sua vita in un’intervista al quotidiano The Telegraph, in occasione dell’arrivo del nuovo album Hackney Diamonds. E per una volta è tornato a parlare della sua quotidianità senza droghe, promuovendo uno stile di vita sobrio ma divertente.

Keith Richards, basta droghe: la nuova vita del chitarrista degli Stones

La nuova esistenza del grande Keith è “un’esperienza unica“, anche se sobria. Da tempo ormai il chitarrista ha deciso di farla finita con la sua vita sregolata. Dal 2006 non tocca più droghe pesanti, dopo che una caduta rovinosa alle Fiji, mentre era sotto l’effetto di cocaina, ha rischiato di fargli perdere anzitempo la vita. Ma dal 2019 ha addirittura smesso con le sigarette. Ormai si concede pochi lussi, il buon Keith in versione sobria. Solo un bicchierino ogni tanto, perché comunque non crede “di andare in paradiso a breve“.

The Rolling Stones

Ma questa nuova vita non è certo noiosa. Anzi, è stata accolta con grande favore dallo stesso Richards: “Provo a divertirmi ad essere sobrio“. Magari non ci riuscirà tutti i giorni, ma di certo in questo modo è riuscito a regalarsi ancora grandi emozioni: “Sono fortunato, a livello fisico tutto continua a funzionare, al momento invecchiare non è un problema per me. Mi sto abituando all’idea di avere 80 anni, riesco ancora a parlare e camminare. È un processo affascinante ed è giusto che sia così, altrimenti tanto vale suicidarsi“.

Keith Richards contro il rap e il pop

Nel corso della sua intervista, però, Keith ha dimostrato di essere ancora senza peli sulla lingua, in tutti i sensi. A pochi giorni dal lancio del nuovo album degli Stones, il chitarrista ha infatti ‘giurato fedeltà’ al suo amato rock ‘n’ roll e al blues, sottolineando come gli altri generi musicali continuano a non interessarlo.

Parlando dell’hip hop, ad esempio, ha dichiarato: “Cosa posso dire? Non mi piace sentire gente che mi grida addosso e prova a convincermi che quella è musica, ovvero rap“. Per quanto riguarda il pop, invece, il suo giudizio è assolutamente tranciante: “Sempre stata spazzatura“. Chissà cosa ne avrà pensato Lady Gaga, popstar eclettica con cui la band ha collaborato all’interno del nuovo singolo Sweet Sounds of Heaven.

Riproduzione riservata © 2023 - NM